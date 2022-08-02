Потужна атака по Львівщині: два вибухи, ракети влучили по військовій частині

Росіяни вдарили по Львівській області / Колаж npr.org, УНІАН

Увечері у вівторок, 2 серпня, військові Росії завдали потужного удару по Україні. Відомо, що із восьми випущених ракет було збито сім, а одна з них влучила у військову частину в Червоноградському районі, йдеться в Telegram начальника Львівської обласної Військової адміністрації Максима Козицького.

"На жаль, влучення в Червоноградський район, військова частина. Два вибухи, інформація про жертви відсутня, масштаби руйнувань встановлюються. Шість ракет було збито на підльоті силами протиповітряної оборони", - зазначив він.

Ракетний удар по Львівській області

У вівторок, 2 серпня, російські окупанти обстріляли ракетами територію Львівської області. Під ударом опинився Червоноградський район, йдеться в заява голови Львівської ОВК Максима Козицького.

"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару", - розповів він.

За його словами, оперативні служби виїхали на місце.

Нагадаємо, російські окупанти випадково підірвали власний потяг з боєприпасами в окупованій Херсонській області. Коли загарбникам підвезли боєприпаси, вони намагалися зробити димову завісу, щоб приховати поїзд від українських військових, але щось пішло не так і пролунав сильний вибух.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії оголосив полк Азов терористичною організацією і заборонив його на території РФ. Судове засідання проходило в закритому режимі. Розглядали це питання на вимогу російської Генпрокуратури.

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