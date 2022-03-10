Воював проти Росії з 2014 року: в Ізюмі загинув легендарний боєць Яшка Циганков

В Ізюмі загинув легендарний боєць Яшка Циганков / Andriy Tsaplienko

У місті Ізюм Харківської області 9 березня загинув український боєць Яшка Циганков. Воїн боровся з терористами ще з початку війни на Донбасі.

"Він знав, що буде війна, і не сумнівався, що ми переможемо. Він віддав Себе Своєму народу. Спасибі за все, друг", - повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Останнє повідомлення Циганкова в соцмережах було про Ізюм. За день до смерті він просив допомогти медиків, готових до роботи в умовах вуличних боїв. Також він звертався до волонтерів допомогти "гуманітаркою" жителям міста.

Зазначимо, що Ізюм, де живуть 45 тисяч осіб, "практично знищений".

читайте такожПів-Росії приймає "вантаж 200" з України: куди звозять трупи окупантів"Місто практично знищене. Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо, ТБ. Всі знаходяться в укриттях. Місцева влада їздила по притулках, щоб сповістити людей про евакуацію. За попередніми даними, понад 5 тисяч людей потребують евакуації", - повідомив 10 березня Олег Синегубов глава Харківської ОДА.

Читайте також: