Перша зустріч в умовах війни: розпочалися перемовини Кулеби і Лаврова в Туреччині

Головним предметом перемовин стане припинення боїв і виведення з України солдатів РФ.
Міністри закордонних справ України і Росії Дмитро Кулеба та Сергій Лавров розпочали зустріч у четвер, 10 березня, в турецькій Анталії. Ця зустріч стане першою від початку війни, яка проводиться на рівні очільників МЗС.
Саміт буде тристороннім, крім Кулеби і Лаврова участь у зустрічі прийматиме міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, його колеги з України та Росії самі хотіли, щоб він був учасником перемовин.
"Наша мета – якомога швидше зупинити конфлікт. Ми доклали зусиль, щоб зблизити наших російських і українських співрозмовників. До конфлікту ми підтримували наші контакти без перерви. Після війни ми ще більше посилили цю роботу", – сказав Чавушоглу.
Про що говоритимуть
Сторони обговорять припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України. про це раніше розповів в ефірі телебачення Дмитро Кулеба, пише РБК-Україна.
Також раніше український міністр закордонних справ у відеозверненні розповів, що вимогами Києва є наступні:
- припинення вогню,
- звільнення окупованих територій,
- вирішення гуманітарних питань.
За словами Кулеби, не варто чекати від зустрічі з Лавровим прориву, проте українська сторона використає усі можливості для переговорів.
Нагадаємо, Кулеба прибув до Анталії, де зустрінеться з Лавровим, ввечері напередодні, 9 березня.
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