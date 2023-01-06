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Військовий експерт назвав рік, коли ЗСУ повністю звільнять Україну від окупантів

6 січня 2023, 09:22
Олександр Коваленко вважає прогнози повної деокупації України в 2023 році"дуже оптимістичними".
ВСУ, російська техніка
ЗСУ, російська техніка / колаж фото Генштаб ЗСУ, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

ВСУ у 2023 році можуть зачистити від окупантів всі українські території, захоплені Росією після 24 лютого, але звільнення Криму варто чекати не раніше, ніж через рік.

В інтерв'ю ТСН військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що вважає прогнози повної деокупації України в 2023 році "дуже оптимістичними".

"На мій погляд, для того, щоб звільняти кожну локацію, необхідний підготовчий період, створення умов для звільнення. Деякі локації можна звільняти комбіновано. Наприклад, якщо ми говоримо про південь, то можна звільняти Запорізьку область, лівобережну Херсонщину і частину півдня Донецької області комбіновано, в один і той же час, якщо на це буде достатньо ресурсів", – вважає він.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

На його думку, ЗСУ у 2023 році"зможуть звільнити фактично всю територію України, яку окупували у 2022 році".

"Також частково ми зможемо звільнити території, які були окуповані з 2014 року. Але залишаться деякі території, які були окуповані в 2014 році... В першу чергу мені здається, що це тимчасово окупований півострів Крим. Його звільнення може початися в 2023 році, особливо коли вийдемо до адміністративного рубежу, але ми повністю зможемо звільнити півострів від окупантів в 2024 році", - прогнозує експерт.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться цього року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк підкреслив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться у березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижче, ніж був в СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ
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