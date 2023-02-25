Військовий експерт спрогнозував, хто може очолити змову проти Путіна

Цілком ймовірно, каже Олег Жданов, антипутінську коаліцію в Росії може очолити секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

Володмири Путін та Олег Жданов / Колаж фото УНІАН

У разі, якщо в країні-агресорі, Росії, якійсь групі силовиків або політиків вдасться усунути Путіна від влади, то в ній негайно висунеться лідер – і ним, швидше за все, стане нинішній секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Про це під час чату на сайті Главред сказав військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.

"Сьогодні такого політика [здатного очолити змову проти Путіна − Главред] у Росії я не бачу. Втім, це необов'язково повинен бути політик. Це може бути і колективне рішення. Росіяни таке люблять, для них це традиційно – знову може знайтися який-небудь "комітет порятунку Росії", як це було в імперські часи. А ще не забувайте, що будь-яка революція завжди породжує своїх героїв. Спочатку вона їх породжує, потім вона їх страчує. Так історично склалося", - сказав він.

Як вважає Жданов, якщо секретар Радбезу РФ Микола Патрушев (як вождь клану "чекістів") зуміє скласти коаліцію з військовими і олігархами, то доля Путіна буде вирішена наперед.

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"Тому якщо якась група політиків або силовиків відсторонить Путіна від влади, повірте, відразу ж з'явиться лідер в цій групі. Чи збереже він потім владу, це вже буде неважливо. Але важливий сам факт, що він з'явиться і буде здійснювати транзит влади. Як транзит влади відбуватиметься - мирним чи силовим шляхом, сьогодні важко передбачити, це все ворожіння на кавовій гущі. Але такий лідер з'явиться. Одним з таких лідерів я б назвав Патрушева. Він дуже впливова людина, за ним стоять силовики. Якщо Патрушев домовиться з військовими і олігархами, вони можуть Путіна ліквідувати в лічені години", − підсумував він.

Зміна влади в Росії

Давно ходять чутки про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна. Відповідно, в Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Пізніше політолог Володимир Фесенко нагадав, що вже не перший рік обговорюється інформація про можливого наступника самого Путіна.

"Новітня версія цієї теми - наступником повинен стати Дмитро Патрушев, міністр сільського господарства РФ і, що набагато важливіше, син всесильного секретаря Ради Безпеки РФ і колишнього глави ФСБ Миколи Патрушева. Кажуть, що Путін клятвено обіцяв Миколі Платоновичу, що обов'язково зробить його сина своїм наступником. Але от невдача- обіцяв, але все ніяк не виконає свою обіцянку. І що тоді робити головному силовику Росії? А може усунути реального Путіна і нібито від його імені (через "двійника") заявити, що він йде на спокій, а своїм наступником призначає молодого і талановитого Дмитра Патрушева? Повірять цьому чи ні — інше питання. Як і можливі наслідки такої події. Для нас важлива сама хоча б теоретична можливість такого сценарію", - підсумував Фесенко.

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