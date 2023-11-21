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Військовий експерт спрогнозував, куди спрямують 800 ракет росіяни

Дмитро Відоменко
21 листопада 2023, 07:07
Понад 800 точних ракет, накопичених Росією, будуть використані для атак на інфраструктуру України, вважає військовий експерт Петро Черник
Ракета, Черник
На переконання Петра Чорника, атаки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури України цілком прогнозовані / колаж Главред, скріншоти з відео

Більше восьми сотень ракет, які, за попередніми даними, були накопичені країною-агресором Росією, будуть використані для атак на інфраструктуру України. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю "Обозрєватєль" висловив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

"Крилаті ракети для того і придумані, щоб бити на далекі відстані по об'єктах, які чутливі для всієї держави, а не тільки для зони бойових дій", – пояснив він.

На переконання експерта, атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури цілком прогнозовані, враховуючи "елементарно просту психологію терористів".

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Черник також додав, що застосування настільки дорогого озброєння для ударів по українських позиціях на лінії фронту недоцільно.

"Уздовж лінії розмежування йдуть бої, незалежно від того, накопичили вони крилаті ракети чи ні. Хто при здоровому глузді крилатими ракетами, які коштують 16 мільйонів доларів, буде бити по окопах? Тому будуть бити по інфраструктурі, не маю в цьому ні найменшого сумніву. Питання лише в тому, чи повторять минулорічний рекорд грудня місяця, 236 ракет за один раз, питання, чи повторять перший день широкомасштабного вторгнення, коли було випущено 120 ракет. З тих пір такого не було", – підкреслив експерт.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Що чекає Україну взимку

Росія готує масовані ракетні удари по Україні, вважає президент Володимир Зеленський. За його словами, ворог накопичує ракети і будує плани з нанесення ударів по критичних об'єктах взимку.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше попереджав, що про можливих атаках Росії по інфраструктурі України взимку. Як стверджує чиновник, окупанти готують ракети, а українців чекає непроста зима.

Ворог зібрав понад 800 ракет для ударів по енергетиці взимку, сказали в Головному управлінні Міноборони України. Таку кількість ракет російські війська накопичили в захопленому Криму.

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війна Росії та України ракетний удар Петро Черник
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