ЗСУ - про загрозу від РФ: ворог зібрав понад 800 ракет для ударів по енергетиці взимку

Російські окупанти розгорнули на захопленому Кримському півострові потужний військовий хаб, сказала начальниця пресслужби ОК Південь Наталія Гуменюк.

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Ворог накопичує в Криму ракети Калібр і Онікс для ударів по Україні взимку - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Агресор Росія в окупованому Криму накопичила вже більше 800 ракет, які взимку можуть бути застосовані для ударів по енергетичній інфраструктурі України. Йдеться, в тому числі, і про ракети Калібр і Онікс. Про це заявила начальниця пресслужби Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, росіяни у Криму накопичують ракети. Зокрема, там підготовлені понад 800 ракет, які ворог може застосувати для ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку.

"На півострові у ворога розгорнуто потужний військовий хаб. Зокрема, ракети типу "Калібр", "Онікс". Потенціал ворог накопичує і це очевидно. Ракети повітряного базування розосереджені там, де будуть завантажуватися літаки. Ми говоримо про готовність понад 800 ракет", - підкреслила Наталія Гуменюк. відео дня

Дивіться відео, в якому в ЗСУ розповіли, скільки РФ зібрала ракет для ударів по Україні:

Агресор Росія готується до ударів по Україні взимку-Гуменюк / скріншот Главред

Загроза ракетних ударів РФ по Україні взимку

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше попередив про можливі атаках Росії по інфраструктурі України взимку. Як сказав чиновник, окупанти вже готують ракети. Очікується непроста зима.

Бригадний генерал Сергій Баранов сказав, що ЗСУ готуються масштабно вдарити дронами-камікадзе по РФ взимку. Україна може завдати ударів по регіонах Росії, щоб уразити військові об'єкти противника.

Президент Володимир Зеленський закликав західний світ дати Україні ППО на зиму. Глава держави акцентував увагу на тому, що держава готова взяти системи і в оренду.

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