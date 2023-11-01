'Буде важко': Данілов попереджає про можливі атаки РФ по інфраструктурі України взимку

Данілов розповів, що наша держава володіє інформацією про наявність та кількість ракет в окупантів.

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Данілов розповів про можливі обстріли РФ по енергетиці України / колаж: Главред, фото: УНІАН, РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія знову атакуватиме Україну, коли настане зима та спробує завдати шкоди нашій інфраструктурі.

Як зазначив Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини", наша держава володіє інформацією про наявність та кількість ракет. Так, Російська Федерація не володіє тою кількістю, якою б вона хотіла володіти для того, щоб заподіяти нам величезну шкоду.

"Але вони зараз потрохи їх накопичують, вони їх зберігають для того, щоб коли буде зимовий період - саме в той період спробувати використати їх для того, щоб завдати шкоди безпосередньо нашій інфраструктурі. Максимальною є підготовка з нашого боку до цього питання, але, на жаль, це війна і ми не можемо з вами спрогнозувати по яких саме об'єктах будуть влучання", - наголосив Данілов. відео дня

За його словами, і владі, і громадянам треба спокійно готуватися до цієї зими.

"Чи буде важко? Так, буде важко. Але ми розуміємо всі ці виклики і по максимуму там, де можна підготуватися, держава готується", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом. Причина стрибка споживання - співпадіння двох факторів: відчутне похолодання протягом доби та початок робочого тижня.

У Міненерго пояснили, що відключення світла не плануються у жодному з регіонів України, але є нюанс. Інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-агресорки Росії.

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