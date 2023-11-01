'Буде важко': Данілов попереджає про можливі атаки РФ по інфраструктурі України взимку

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія знову атакуватиме Україну, коли настане зима та спробує завдати шкоди нашій інфраструктурі.
Як зазначив Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини", наша держава володіє інформацією про наявність та кількість ракет. Так, Російська Федерація не володіє тою кількістю, якою б вона хотіла володіти для того, щоб заподіяти нам величезну шкоду.
"Але вони зараз потрохи їх накопичують, вони їх зберігають для того, щоб коли буде зимовий період - саме в той період спробувати використати їх для того, щоб завдати шкоди безпосередньо нашій інфраструктурі. Максимальною є підготовка з нашого боку до цього питання, але, на жаль, це війна і ми не можемо з вами спрогнозувати по яких саме об'єктах будуть влучання", - наголосив Данілов.відео дня
За його словами, і владі, і громадянам треба спокійно готуватися до цієї зими.
"Чи буде важко? Так, буде важко. Але ми розуміємо всі ці виклики і по максимуму там, де можна підготуватися, держава готується", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, що в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом. Причина стрибка споживання - співпадіння двох факторів: відчутне похолодання протягом доби та початок робочого тижня.
У Міненерго пояснили, що відключення світла не плануються у жодному з регіонів України, але є нюанс. Інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-агресорки Росії.
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