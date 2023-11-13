"На нас чекають складні осінь і зима": полковник ЗСУ дав невтішний прогноз про війну

Росія атакуватиме Україну ракетами, щойно погодні умови трохи погіршаться.

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На Україну чекає досить складна осінь і не менш складна зима, сказав Владислав Селезньов / Фото: facebook.com/vladislav.seleznev.94, командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Північна Корея передала російській окупаційній армії 350 тисяч снарядів. Крім того, у країни-агресора РФ ще є можливість виробляти на власних оборонних підприємствах озброєння, військову техніку і боєприпаси, а також знімати їх з довгострокового зберігання. Про це розповів військовий експерт, ексглава пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов.

"До початку повномасштабного вторгнення у ворога на складах, базах і арсеналах було 14 мільйонів снарядів. Левову частку, понад 10 мільйонів, за ці півтора року ворог вже використав. Але 4 мільйони у нього є. Зараз є інформація від американської розвідки, що 350 тисяч снарядів передано з Північної Кореї для потреб російських військ", - сказав Селезньов в інтерв'ю ТСН.

"На нас попереду чекає досить складна осінь і не менш складна зима, тому що на фронті ворог буде використовувати боєприпаси від північнокорейських виробників", - попередив військовий експерт. відео дня

Селезньов також додав, що РФ буде атакувати Україну ракетами, щойно погодні умови трохи погіршаться. Зокрема, ракетами типу Х-101, Х-555, які останні чотири-п'ять тижнів окупанти не використовують.

"Тобто ворог накопичує ресурси. Генерал Скібіцький, представник українського ГУР говорив, що 585 ракет вони мають на зберіганні, і ворожа промисловість здатна виробляти від 100 до 120 ракет на місяць. Минуло десь місяці два, тому не важко порахувати, які ресурси накопичила ворожа армія, і у неї ще є перспектива накопичення. А це означає, що в найближчій перспективі знову будуть масштабні ракетні та дронові атаки", — вважає Селезньов.

Окупанти також почали застосовувати БПЛА новітніх серій, тобто ворог вчиться виробляти дешевші безпілотники.

"Це зброя, зброя небезпечна, зброя смертельна. Вибухи, які час від часу трапляються на території Хмельницької області, тому яскраве підтвердження", - зазначив експерт.

Селезньов також закликав не недооцінювати ворога.

"Єдиний шлях для того, щоб нам перемогти в цьому поєдинку з ворожою армією, яка приходить знищувати нас всіх — це згуртування і робота кожного з нас на нашу спільну перемогу. Не варто сподіватися, що хлопці-захисники всі питання вирішать. Це війна, яка стосується кожного з нас", — сказав ексглава пресслужби Генштабу ЗСУ.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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