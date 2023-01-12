Роман Світан каже, що складна ситуація у російських окупантів не тільки зі снарядами, а й з іншими видами боєприпасів.

Військовий експерт спрогнозував, коли у ворогів настане снарядний голод / фото скріншот з відео і https://ua.depositphotos.com

Запаси боєприпасів в арсеналах військ російських окупантів практично вичерпані на даний момент. З цього логічно випливає, що вже в найближчі місяці вороги відчують снарядний голод. Про це розповів відомий військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі телемарафону.

"Росіяни протягом найближчих кількох місяців виходитимуть за всіма типами озброєнь на так званий голод - боєприпасний, ракетний, голод певних типів озброєнь. Голод - коли їм доводиться працювати "з коліс". Коли складські запаси обрані до нуля, бойові завдання виконуються за допомогою тих засобів ураження, які виробила промисловість зараз", - розповів фахівець

Світан каже, що така ситуація не тільки зі снарядами, а й з іншими видами боєприпасів.

"Тих же ракет вони можуть виробляти в районі 30-40 на місяць і не більше того. Тому вони або по 1-2 ракети в день будуть відстрілюватися, або збирати місяць або два, щоб зібрати хвилю 70-100 ракет", ‒ підсумував експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії та України

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Главреду військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив - після того, як українські війська звільнили Херсон, російські окупанти більше не зможуть постачати з Криму свої війська, які зараз перебувають у Запорізькій області.

До того повідомлялося, що Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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