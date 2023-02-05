"Наступ вже триває": експерт розповів, де просувається ворог

У РФ немає сил для того, щоб висадити ворожий десант в Одесі чи йти у наступ на Львів.

Наступ російських окупантів вже триває / Колаж фото Міноборони РФ

Україна готується до нового наступу Росії, адже вже наближається річниця повномасштабного вторгнення - 24 лютого. Дехто вже починає панікувати, однак насправді наступ вже триває і він достатньо серйозний. Про це заявив політтехнолог Михайло Шейтельман, повідомляє 24 канал.

Експерт акцентував на тому, що окупанти намагаються просуватися у напрямку Лиману, Бахмуту та Вугледару. Ворог активізувався також і на півдні країни.

Натомість Шейтельман переконаний, що РФ не буде висаджувати свій десант в Одесі чи намагатися прорватися у напрямку Львова. У ворога просто нема для цього сил.

Він також переконаний, що Кремль намагається забути дату 24 лютого, бо вона стала для путінської Росії "трагічною".

"У них же не вийшло те, що вони планували 24 лютого. Якби в них тоді вийшло, вони б святкували радісно. Мовляв, дивіться, ми рік тому почали. Вони можуть святкувати річницю взяття, наприклад, Сєвєродонецька, але ніяк не річницю початку цієї так званої спецоперації", – сказав Шейтельман.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує максимальну ескалацію на війні Росії проти України з боку агресора. Як вважає чиновник, до річниці повномасштабного наступу, 24 лютого, загарбники намагатимуться показати своєму населенню, мовляв, "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти РФ вже мобілізували 500 тисяч осіб. Глава Міноборони припустив наступ російських військ до 24 лютого. На думку Резнікова, що вони можуть піти в атаку на двох напрямках – на Донбасі і півдні.

Військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що глава Кремля Путін збирається піти в наступ у березні-квітні. На його думку, тепер Москва буде намагатися добитися не "перемоги", а більш вигідного положення для своїх військ. Після цього Кремль планує почати перемовини з Україною в травні.

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