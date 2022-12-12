"Блекауту не буде": одна проблема РФ врятує Україну від важкого сценарію – військовий експерт

Україні уже не варто боятися блекауту. В РФ спостерігається скорочення кількості ракет, якими країна-агресорка могла б бити по об’єктах української енергетичної інфраструктури.
У той же час в Україні збільшується кількість зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), якими українські військові збивають російські ракети. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан у чаті на Главреді.
"Блекауту не буде. Вже видно тенденцію до скорочення кількості ракет у Росії, які можуть вразити наші енергетичні структури. Також видно тенденцію до збільшення кількості у нас зенітно-ракетних комплексів, які працюють по російських ракетах. Тому вже можна говорити, що блекаут Україні не загрожує", – зазначає Світан.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що сценарію, за якого Україна повністю залишається без світла, виключати не можна. Ракетні атаки РФ змушують державу зіштовхнутися з серйозними проблемами. Якщо таке станеться, люди переїжджатимуть в сільську місцевість, де можна опалювати житло дровами.
Також раніше повідомлялося, що окупантам вигідно використовувати безпілотники, адже вони дешеві, натомість Україні доводиться збивати їх ракетами, які дорожчі часом у сотні разів. Якби РФ мала багато дронів, Україні загрожувала б небезпека виснаження систем ППО, розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник.
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