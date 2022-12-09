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Військовий експерт спрогнозував, як діятимуть вороги після "бавовни" на аеродромах

9 грудня 2022, 01:36
Як каже Роман Світан, російські військові можуть розмістити свої літаки і техніку, необхідну для їх обслуговування, дуже далеко − за Уральськими горами.
Світан, база Енгельс
Військовий експерт спрогнозував, як діятимуть вороги після "бавовни" на аеродромах / колаж фото Maxar, Europian Space Imaging, скріншот з відео

Російські окупанти після того, як на їх авіабазах ("Енгельс" і "Дягілєво") на території Росії сталися вибухи внаслідок атаки безпіотників, можуть або перемістити свою техніку, або конкретно посилити протиповітряну оборону на ділянках, які знаходяться під загрозою удару. Про це в коментарі "24 каналу" розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу Роман Світан.

Він вважає, що російські військові можуть розмістити свої літаки і техніку, необхідну для їх обслуговування, дуже далеко − за Уральськими горами.

"Переносити саму базу дуже невигідно, тому що якщо взяти "Енгельс" або "Дягілєво", то це займе роки. Якщо росіяни приймуть рішення перебазуватися, то витратять рік або два", – пояснив фахівець.

Світан каже - саме удари по аеродромах окупантів і стали причиною того, що агресори 5 грудня не випустив по Україні ще більшу кількість ракет. Він вважає, що противник планував застосувати понад 100 ракет, але їх у підсумку вийшло лише близько 70.

"Радянськість російської армії не дозволила їм скасувати наказ. У них немає зворотного зв'язку – якщо наказ був отриманий, то йдуть навіть на нелогічні дії. Тому, швидше за все, атака повинна була бути більшою", – підсумував він.

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону представник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

В результаті ракетного удару РФ було пошкоджено два об'єкти інфраструктури, тож у ряді областей України застосували екстрені відключення електроенергії.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 з понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що у Росії запаси високоточних ракет вже на критичному рівні. Тому російські окупанти не зможуть часто і масово бити ракетами по всій Україні. Однак у них багато ракет меншого радіусу дії, тому будуть страждати прифронтові регіони.

Також повідомлялося, що на території Молдови впала ракета під час ракетного удару російських загарбників по Україні. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію, у фруктовому саду поблизу міста Бричень, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Республіки Молдова.

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