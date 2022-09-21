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Військовий експерт спрогнозував, чи будуть вороги масово здаватися в полон ЗСУ

21 вересня 2022, 02:10

Серед найбільш оскаженілих путінських солдатів простежуються панічні настрої. Але їх масова здача в полон, каже військовий експерт, під питанням.

Вибух, російські окупанти
Військовий експерт спрогнозував, чи будуть вороги масово здаватися в полон ЗСУ / Фото УНІАН

Серед путінських солдатів простежуються панічні настрої. Разом з тим від них масової здачі в полон ЗСУ чекати не варто. Про це в коментарі 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

За його словами, найімовірніше, окупанти будуть битися "до останнього патрона". Справа в тому, що на це впливає кілька речей:

  • матеріальний фактор;
  • пропаганда, які знатно промила мізки всім росіянам.

"Окупанти дійсно вірять, якщо вони здадуться і в полон української армії, то з них мало не живцем здеруть шкіру. Тому вони думають, що це гірше, ніж загинути в бою", – вважає Черник.

Разом з тим під час контрнаступу в Харківській області українські військові значно поповнили обмінний фонд. При цьому ВСУ взяли в полон російських військових високих чинів, у тому числі офіцерів. Деякі здавалися в полон самі.

"Тоді окупанти отримали не тільки військовий, а й ідеологічний ляпас. Більше того, навіть пропагандистські канали почали визнавати Залужного талановитим військовим. Це ознака того, що панічні настрої є", – додав експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

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