Лукашенко назвав "спецоперацію" війною і хоче брати участь в україно-російських переговорах

Лукашенко / УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ хоче брати участь у переговорах про мирне врегулювання війни в Україні.

"Я хочу просто вперше вам позначити на сьогоднішній день нашу позицію, яка доведена до Міністра закордонних справ і доручено МЗС її реалізувати. Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас вплутали в це, перш за все західні країни, там на цих переговорах, природно, повинна прозвучати позиція Білорусі", - цитує Лукашенка "Белта"

Примітно, що білоруський диктатор вперше назвав так звану "спецоперацію" РФ війною.

"Ми виходимо не з того, що нас в один кошик завантажили з Росією. Ні. Ми виходимо з того, що ця війна - за парканом нашої країни. І вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі. Тому ніяких сепаратних за спиною Білорусі домовленостей бути не може", - заявив Лукашенко.

Переговори України та Росії

Останні очні переговори між країнами відбулися 29 березня у Стамбулі. Там обговорювалися конкретні пропозиції та гарантії безпеки в Україні.

Член української делегації Андрій Чалий назвав умову для нейтралітету України. Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

До цього переговори проходили в онлайн-форматі і на території Білорусі.

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