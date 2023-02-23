Тука спрогнозував, як на окупантів вплине руйнування Кримського мосту

На руйнування Кримського моста, каже Георгій Тука, буде потрібно набагато більше високоточних ракет, ніж на, наприклад, Антонівський міст в Херсоні.

Як на окупантів вплине руйнування Кримського мосту - прогноз Георгія Туки / Колаж фото УНІАН

Навряд чи руйнування Кримського мосту ЗСУ або доведення його до стану повної непридатності приведе агресорів на півострові в стан паніки.

Про це під час чату на Главреді заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, а також екскерівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Не варто забувати, що забезпечення півострова може відбуватися і водним шляхом, який ми поки що, на жаль, абсолютно не контролюємо. Тому я не думаю, що руйнування моста, з військової точки зору, призведе до капітулянтських настроїв на території Кримського півострова", ‒ сказав він.

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Крім того, Тука нагадав, що і на руйнування, і на доведення Кримського моста до повної непридатності, буде потрібно набагато більше високоточних ракет, ніж на, наприклад, Антонівський міст в Херсоні.

"Зруйнувати Кримський міст, в принципі, можна. Якщо не зруйнувати дощенту, то принаймні зробити його непридатним для використання, як це було з мостом в районі Херсона. Теоретично це можливо, але для цього потрібно буде використовувати набагато більше ракет, ніж було використано для знищення Антонівського мосту, і чисто технічно це зробити можна", ‒ сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав ексспівробітник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Голова ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

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