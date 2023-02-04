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"РФ вже йде у наступ на Донеччині": військовий експерт розповів, яка тактика у загарбників

4 лютого 2023, 21:08
Склад наступальних груп змінився відтоді, як керівником Об'єднаного угруповання військ Росії в Україні призначили Валерія Герасимова.
Российские военные
Військовий експерт розповів, що змінилося у тактиці російських загарбників / Міноборони РФ

Російські окупаційні війська намагаються атакувати позиції українських військових на окремих ділянках фронту. Зокрема, загарбники останнім часом дуже активізувалося на сході України. Про це повідомив військовий експерт Юрій Федоров.

"Росія вже йде у наступ у Донецькій області. Якщо подивитися на зведення Генштабу ЗСУ, то там є перелік населених пунктів, поблизу яких ворог йде в атаку", - сказав Федоров в інтерв'ю 24 каналу.

За словами військового експерта, загалом тактика росіян під час наступу майже не змінилася. Федоров зауважив, що російські генерали не можуть вигадати нічого нового. Однак є певні зміни при формуванні штурмових груп.

"Зараз у наступ кидають не колишніх в'язнів, яких завербували до ПВК "Вагнера", і навіть не кадрових військових, а солдатів та офіцерів елітних частин – повітряно-десантних військ та морської піхоти, якщо така ще залишилася," - розповів військовий експерт.

Він додав, що склад наступальних груп змінився відтоді, як керівником Об'єднаного угруповання військ Росії в Україні призначили Валерія Герасимова.

Як розповів Федоров, загалом російський наступ відбувається хвилями. Так, спочатку в атаку йдуть групи людей з автоматами, легкими переносними мінометами або іншими видами озброєння, яке можуть перенести пара людей. Ця хвиля може захопити якийсь будинок. Однак найчастіше Збройні Сили України відбивають такі ворожі атаки. Після цього росіяни завдають артилерійського удару і відправляють в атаку нову хвилю штурмової піхоти.

За словами військового експерта, те, що тепер у перших рядах йдуть саме елітні російські війська, грає на користь України. Він підкреслив, що у такий спосіб російські елітні частини втрачають найпідготовленіших солдатів та офіцерів, які у них є.

Хто такий Юрій Федоров

Юрій Федоров - кандидат історичних наук, професор, член Чеської Асоціації міжнародних досліджень, професор Празького муніципального університету, фахівець в області проблем міжнародної безпеки і контролю над ядерними озброєннями.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти накопичують сили для того, щоб піти в новий масований наступ. "Окупанти накопичили остаточні сили для фінальної, як вони вважають, битви. Бо потім воно ще буде продовжуватися, але вони вже будуть фатально розуміти, що все закінчиться на кордонах 1991 року", - упевнений він.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, на річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації.

Водночас військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що російські окупаційні війська через декілька місяців виснажаться і тоді українські захисники зможуть піти у контрнаступ. Але перед тим потрібно збити наступальний імпульс загарбників.

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війна в Україні війна Росії та України
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