Військовий експерт пояснив, яке місто на Донбасі ЗСУ важливо контролювати

Військовий експерт Роман Світан пояснив, чому українській армії важливо утримувати і зміцнювати місто Часів Яр на Донбасі.

Яке місто на Донбасі ЗСУ важливо контролювати-військовий експерт / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Окупанти з РФ підійшли до автодороги "Костянтинівка - Бахмут" , але ЗСУ утримують там міцну оборону. І поки лежить неподалік місто Часів Яр під українським контролем, загрози для нашого угруповання біля Бахмута немає. Про це в коментарі "24 каналу" заявив відомий військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Як говорив експерт, до кінця другого місяця зими російські окупанти намагатимуться посилити тиск в районі Бахмута, оскільки їх резерви будуть підходити в найближчі кілька тижнів. Водночас пік атак ворогів Світан очікує наприкінці лютого.

"Через Часів Яр проходить кілька логістичних ланцюжків постачання Бахмутського напрямку. Поки Часів Яр знаходиться під контролем українських військ, то Бахмутському угрупованню нічого не загрожує. Там не буде проблем", - сказав військовий експерт.

Як каже Світан, якщо ж окупанти доберуться до Часового Яру, то українські бійці швидко зможуть піти на височину і відсунутися від Бахмута трохи західніше і вже звідти будуть оборонятися від ворогів (за типом того, як це сталося в Соледарі).

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Як зазначив військовий експерт, екскомандувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець, українські військові можуть з часом відступити з Бахмута в Донецькій області. Ситуація там вкрай складна. Він не виключає виведення військ з Бахмута, адже на першому місці знаходяться життя українських військових. Однак саме на цьому напрямку відбувається найсерйозніше виснаження окупантів, адже вони туди кидають основні свої сили. Це не дає їм можливість наступати на інших напрямках.

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