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"Будуть тікати на кришках від унітазів": Карась розповів, чому РФ боїться наступ ЗСУ на Мелітополь

5 лютого 2023, 03:00
Динаміка українського наступу сильно лякає окупантів, підкреслив військовослужбовець ЗСУ.
'Будуть тікати на кришках від унітазів': Карась розповів, чому РФ боїться наступ ЗСУ на Мелітополь
Карась розповів, чому РФ боїться наступ ЗСУ на Мелітополь / Вікіпедія, 10-а гірничо-штурмова бригада

Російські загарбники дуже бояться наступу Збройних сил України на Мелітополь. Окупанти розуміють, що сучасне озброєння, яке нашій армії надають міжнародні партнери, а також бойовий дух українців створює для росіян неабияку загрозу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась.

"Не треба навіть захоплювати Мелітополь і вибивати звідти противника – якщо ми просунемось там навіть на 30 кілометрів, цим ми переріжемо залізничне сполучення, бо звичайною ствольною артилерією діставатимемо до залізничної гілки від Волновахи до Мелітополя, яка забезпечує південне угруповання військ РФ. Керченський міст і зараз повністю не працює, то якщо туди знову щось прилетить? Біля Мелітополя вибухнув міст, і це теж біда для росіян. Війна не потребує повного знищення. На війні як в організмі: якщо десь притисло вену, як, наприклад, Кримський міст, то кров надходить, але битися не можна, бо зомлієш. Якщо ми просунемося до Мелітополя хоча б на 20 кілометрів і дійдемо до Токмака, то в Криму почнеться паніка. І тоді росіяни будуть думати, як на баркасах чи кришках від унітазів тікати до Ростовської області. Бо тоді будуть гайки, бо без забезпечення мишоловка у Криму закриється", - розповів Карась.

Як зазначив військовослужбовець, динаміка українського наступу сильно лякає окупантів. Адже західна техніка битиме росіян, поки вони не бачать ЗСУ, не дістають або не влучають.

"І у росіян, і в українців є гаубиці. Обидві стріляють, але російська влучає з третього разу, а наша вражає її з другого. Відповідно, немає кому стріляти у відповідь. І ця технологічна перевага у дальності, точності, веденні бою вночі – страшні речі", - сказав він.

Карась підкреслив, що суть наступу полягає в тому, щоб прорватися крізь першу лінію, і якщо вона буде знищена надто швидко, ЗСУ прорвуться на другу та третю.

"То ми вже досягаємо оперативного розмаху. Не такого, коли росіяни борються за 1-2 кілометри, бо якщо ти прориваєшся на сім, то далі вже починається паніка. Там вже працює наше ССО по тилах, робить заходи з флангів. Як наслідок – багато полонених, трофейної техніки, низький бойовий дух, що призводить до масового дезертирства. Росіяни ще не оговталися від Херсона та Ізюма, тому Соледаром намагаються хоч якось це перекрити. Якщо станеться мелітопольська катастрофа, це розставить усі крапки над "і" у цій війні, бо далі вже буде лише завдання дотискати РФ на переговорах, обговорювати умови капітуляції та інші дипломатичні ігри", - зазначив боєць ЗСУ.

Хто такий Євген Карась

Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський заявив, що РФ готується до капітуляції та відводу військ з України. Російський диктатор Володимир Путін висидить на своєму президентському кріслі ще 2-3 місяці. Публіцист помітив, що Путін та пропагандисти змінили свою риторику про війну. Тепер вони не заперечують можливість відходу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на крайні заходи, щоб добитися паузи у війні, яка йому зараз дуже потрібна. Заради цього глава Кремля може скликати Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй і на ній виступити з вимогою оголосити у війні перемир'я та розпочати мирні переговори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

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