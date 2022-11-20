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Військові РФ можуть самі підірвати Кримський міст під час втечі з Криму - експерт

20 листопада 2022, 15:38

Кримський міст вже зараз майже не функціонує - Росія не може постачати ним зброю, снаряди, техніку і живу силу, сказав Олег Соскін.

Кримський міст
Кримський міст вже майже нефункціональний / Колаж Igor Smelyansky , twitter.com/Krymsky_bridge

Російські окупанти можуть самі підірвати Кримський міст, коли будуть відступати з Криму. Про це в інтерв'ю Главреду сказав директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін.

За його словами, Кримський міст і так майже нефункціональний. Україні немає сенсу його підривати - краще залишити противнику можливість тікати.

"Завжди важче, якщо противнику нікуди відступати, адже тоді його доведеться знищувати, або він повинен здаватися. А так російські війська зможуть йти цим мостом", - вважає Соскін.

Він не виключає, що росіяни самі можуть підірвати Кримський міст, як мости через Дніпро в Херсонській і Миколаївській областях, коли йшли з правобережжя.

"І так, і так може бути. У будь-якому випадку, функціонувати як транспортна артерія, здатна постачати зброю, снаряди, техніку і живу силу, Кримський міст вже не може. Це для Росії колосальна проблема", - зазначив експерт.

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці 8 жовтня спалахнула пожежа на Кримському мосту. Спочатку повідомлялося, що там загорілася частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст загорівся внаслідок потужного вибуху.

9 жовтня Росії Володимир Путін прокоментував вибух на Кримському мосту. Він звинуватив в інциденті українські спецслужби. Президент РФ назвав те, що трапилося "терактом", який нібито спрямований на руйнування "російської критично важливої цивільної інфраструктури".

12 жовтня в Росії відзвітували про результати розслідування вибуху на Кримському мосту. У ФСБ і Слідчому комітеті РФ стверджують, що "організатором" вибуху було Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники і агентура.

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