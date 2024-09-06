Військові можуть залишитися без 'бойових' у вересні: у Міноборони закінчилися гроші

Затримки з постачаннями зброї від США призвели до дефіциту у бюджеті Міноборони на виплати українсбьким захисникам, розповіла Роксолана Підласа.

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В Україні закінчилися гроші на бойові виплати для військових / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Міністерство оборони України не має коштів для виплати "бойових" військовим за вересень. Цю проблему мають вирішити до 20 вересня. Про це в ефірі телемарафону заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

"На жаль, це правда. Дійсно, Міністерство оборони нам говорить про те, що у них не вистачає грошей, щоб до 20 вересня заплатити бойові", - розповіла вона.

За її словами, парламенту потрібно ухвалити зміни до бюджету до зазначеної дати, щоб вирішити проблему з дефіцитом коштів на виплати укранським захисникам.

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"Я не можу зараз назвати дату засідання Верховної Ради, але приблизно 17-18 вересня ми очікуємо на це голосування", - зазначила Підласа.

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету впевнена, що після голосування голова Верховної Ради оперативно підпише закон. Підласа наголосила, що затримок з підписом президента також не буде, тому військові повинні отримати виплати вчасно.

"Усі посадові особи розуміють, як швидко це потрібно зробити", - додала вона.

Підласа також нагадала, що через затримки у постачанні військової допомоги від США у першому кварталі 2024 року Україні довелося використовувати бюджетні кошти, які були заплановані на кінець року.

Хто така Роксолана Підласа Роксолана Підласа - українська політична діячка та економістка, голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України. Колишня радниця міністра економічного розвитку і торгівлі України. Започаткувала Національну програму стажувань в центральних органах виконавчої влади. 13 грудня 2022 Рада обрала Підласу головою комітету з питань бюджету.

Виплати українським військовим - новини за темою

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про соціальний захист українських військовослужбовців, які воюють на території Росії, зокрема в Курській області. Закон гарантує їм ті ж виплати та преференції, що і військовим на передовій.

Раніше Роксолана Підласа попередила, що українські військовослужбовці можуть залишитися без зарплат, якщо видатки бюджету не збільшать до пів трильйона гривень у вересні. Це сталося через необхідність закупівлі зброї за рахунок державного бюджету, оскільки військова допомога від США затрималася.

Як повідомляв Главред, з 1 квітня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виплату додаткової фінансової винагороди військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Виплата буде доступна тим, хто виконує бойові або спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, а також між позиціями Сил оборони та агресора. Разом з іншими виплатами, військовослужбовці можуть отримувати до 190 тисяч гривень.

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