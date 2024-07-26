Бійці ЗСУ ризикують залишитися без зарплат: що сталося

Для цього парламенту треба піти на "болючі кроки" - підвищити податки.

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Зарплати військових - чи зміняться у серпні? / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Українські військовослужбовці ризикують залишитися без зарплат, якщо видатки бюджету у вересні не збільшать до пів трильйона, розповіла у подкасті Економічної правди Роксолана Підласа.

Вона пояснила, що держава опинилася у такій ситуації, тому що була вимушена закуповувати зброю у Заходу власним коштом унаслідок затримки військової допомоги від США.

"Ми зробили наближення видатків оборони на майже 5 мільярдів доларів. Тобто, видатки з вересня, жовтня, листопада і грудня були наближені на початок року і використані для закупівлі зброї, яку ми змушені були купувати за власний рахунок, тому що від США тоді нічого не надходило", - пояснює Підласа. відео дня

Сам законопроєкт про податкові зміни потрібно ухвалити у кінці серпня, щоб прописані норми набули чинності з вересня, пояснила депутатка.

"Пробуємо скоротити строки подання правок між читаннями до семи днів. Не гарантую, що народні депутати це підтримують, але ми будемо намагатися", - зауважила Підласа.

Хто така Роксолана Підласа Роксолана Підласа - українська політична діячка та економістка, голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України. Колишня радниця міністра економічного розвитку і торгівлі України. Започаткувала Національну програму стажувань в центральних органах виконавчої влади. 13 грудня 2022 Рада обрала Підласу головою комітету з питань бюджету.

Підвищення податків - які зарплати у військових

В Україні чиновники готують підвищення основних податкових ставок - ПДВ і ПДФО (через військовий збір). Причому таке підвищення нібито може відбутися вже в липні нинішнього року. Як кажуть експерти - для того, щоб перекрити дефіцит у 400 млрд грн, необхідно підвищити основні податки.

Очікується, що ставка військового збору має збільшитися з 1,5 до 5%. Фактично це збільшить податок на доходи фізичних осіб, оскільки цей збір було запроваджено як доповнення зазначеного податку (є прогноз, що таке підвищення може принести бюджету близько 94 млрд грн).

Станом на серпень 2024 відомо, що мінімальна зарплата мобілізованого військового складатиме до кінця 2024 року 33 тисячі гривень - це мінімальний оклад солдата-строковика, що дорівнює 20 тисячам гривень, а також мінімальний оклад за військовим званням - 13 тисяч гривень. Зазначимо, що ці виплати не потребують стягнення військового збору - 1,5% від доходу.

Захисники, які проходять службу у ракетних військах, артилерії та ППО, здійснюючи вогневе ураження ворога, без умови перебування в районі ведення бойових дій отримують виплату у розмірі 100 000 гривень. Таку ж виплату отримують і військові, що займаються розмінуванням територій поза зоною бойових дій.

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