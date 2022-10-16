"НАТО влізло": у Путіна вигадали виправдання провалам у війні з Україною

Дмитро Пєсков / УНІАН

У розв'язану Росією війну проти України нібито де-факто "влізло НАТО", заявив прес-секретар президента РФ.

Про це зазначив спікер президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі росТБ, повідомляють пропагандисти РІА Новості.

"НАТО де-факто влізла в український конфлікт, але на цілі РФ це не впливає: її потенціал дозволяє продовжувати "спецоперацію", вона буде доведена до кінця", - переконує представник Кремля.

Разом з тим він визнав, що окупанти РФ в Україні за останній час почали зазнавати труднощів.

Пєсков скаржиться, що рашистам в Україні стало "істотно важче".

Раніше повідомлялося про те, що з лексикону Путіна зникли слова "денацифікація" і "демілітаризація", якими він раніше виправдовував розв'язану війну проти України.

Виступаючи на відкритті форуму армія-2022, господар Кремля знову висловився про вторгнення в Україну, яке він сором'язливо прикриває дивною назвою "спецоперація". Текст його виступу публікують пропагандистські росЗМІ.

Звернемо увагу, що у своїй промові Путін говорив лише про Донбас, не згадуючи заїжджені штампи про "нацистів" в Україні і необхідність розгрому ЗСУ.

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