Скасування призову на строкову службу під час війни: Рада прийняла важливий закон

В Україні скасовують призов на строкову службу / president.gov.ua

Призов на строкову військову службу в Україні не проводитиметься під час дії воєнного стану. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України.

За прийняття президентського законопроекту "Про внесення зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану" (реєстраційний номер 8109) загалом проголосували 318 народних депутатів.

Зазначимо, що Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" доповнено новою статтею, в якій визначається, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Також визначено, що призовні комісії створюються для розгляду питань:

щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на обліку призовників та досягли 27-річного віку;

взяття на облік військовозобов'язаних або зняття з обліку;

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань і складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому напрямку.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада України продовжила загальну мобілізацію і воєнний стан до 21 листопада.

Указом Глави держави № 678/2022 від 30 вересня президент Володимир Зеленський скасував осінній призов громадян України на строкову військову службу і відклав демобілізацію.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що в Україні може пройти додаткова мобілізація.

Це пов'язано з тим, що в РФ набирає обертів масова мобілізація за наказом Володимира Путіна.

"Якщо росіяни надішлють в Україну мільйон мобілізованих, нам теж знадобиться додаткова мобілізація", - підкреслив представник ОП.

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