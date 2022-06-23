Військова розповіла, чи мають люди в мирних містах жити на "повну котушку"

Чи повинні люди в мирних містах радіти життю/ Генштаб ЗСУ, Reuters

Під час війни проти Росії люди стали часто цікавитися тим, чи можна радіти життю в мирних містах, поки наші військові захищають нас на фронті від загарбників.

Боєць Ганна Сорочинська, яка служить у ЗСУ, поділилася своїм баченням цієї ситуації в Facebook.

"Коли мені пишуть знайомі "патріоти" з цивілки і скаржаться, що, мовляв, ось - в наших мирних містах якісь сволоти-тварі-паскуди мають нахабство гуляти з улюбленими людьми, випивати в закладах, робити зачіски, організовувати вечірки, жити своє життя, і не сидіти 24/7 в скорботі і плакати, то мені хочеться просто Дистанційно взяти і ує*ати таких "мислителів",-написала Ганна.

За її словами, вона дуже радіє, що люди в мирних містах можуть радіти життю і спокійно пити каву.

"Не знаю, у кого як, але я страшенно радію, коли знаю, що десь там люди купують свої лавандові лате, п'ють пивко в компанії друзів, люблять, курять mj, розважаються, коли дівчата одягають найкращі сукні і йдуть відпочивати зі своїми хлопцями, коротше - коли життя триває. І саме за це я готова, скільки потрібно сидіти в багнюці, гі*ні, армійщині, небезпеці, і що там ще доля приготувала в майбутньому на шляхах моєї другої війни", - поділилася думками військова.

Анна пояснила, що життя і щастя мають існувати.

"Ми не повинні віддати русакам нашу радість. Бо коли я повернуся, я так само буду намагатися прожити своє життя на повну котушку - і за себе, і за тих жахливо дорогих серцю людей, які вже ніколи цього не зможуть зробити", - резюмувала вона.

Анна Сорочинська сама родом з Вінниці. З початку війни вона приєдналася до ЗСУ, щоб захистити Україну від російських окупантів.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та сум.

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