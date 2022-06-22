"Західного округу немає": ЗСУ покришили "еліту" ЗС РФ, яку готували до війни з НАТО

Бійці ЗСУ / Генштаб ЗСУ

Бійці Збройних сил України майже повністю знищили "еліту" Збройних сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.

Про це йдеться в новій телефонній розмові загарбників, перехоплення якої публікує СБУ.

Зазначається, що підрозділи Західного військового округу РФ були повністю розбиті ЗСУ, вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну.

"Західного округу вже немає, тому що він весь в Росії, відмовники. Повз мене одні "східняки" мотаються, бо "західників" вже майже немає. Вся техніка підбита, то вежа не працює, то колеса пробиті, то ще щось не працює", - розповідає дружині окупант, чий підрозділ знаходиться в Харківській області.

Як уточнили в СБУ, в Західний військовий округ РФ входять, в тому числі, Москва, Санкт-Петербург і "військова еліта", яку готували до протидії силам НАТО.

"Але багато офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а сили піхоти використовуються як "живе м'ясо". Тому зараз російська армія воює і топчеться на місці", - заявили в СБУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Луганській області російські окупанти на напрямку Тошківка – Підлісне оволоділи населеними пунктами Підлісне і Мирна Долина і закріплюється на зайнятих рубежах.

Крім того, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ в напрямку Білої гори, де мають частковий успіх, проте бойові дії тривають.

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