Перші кроки на рідній землі та дзвінки рідним: зворушливе відео з моментом прибуття військових

В Україну сьогодні, 3 січня, повернулися 230 українських військових. Вони провели в російському полоні багато місяців. У мережі з'явилися відео з моментом їх повернення додому.
Українські захисники ступили на свою землю, почали міцно обніматися. У багатьох на очах були сльози.
Військові почали дзвонити своїм близьким і повідомляти цю радісну новину, що зовсім скоро вони всі зможуть зустрітися зі своїми рідними особисто.
"Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими. Життя кожного українця - найвища цінність!"- повідомили в СБУ.
Там також зазначили, що працюють над поверненням і інших полонених.
Дивіться відео з поверненням українських військових з російського полону 3 січня:
Обмін полоненими 3 січня
В Україну 3 січня з російського полону повернулися 230 українських військових. Серед них були захисники Маріуполя, острови Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші.
Це найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед тих, кого вдалося повернути, 48 осіб мали статус "зниклий безвісти".
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зазначив, що окупанти досі тримають у полоні велику кількість азовців. Вони знаходяться в "особливих", найбільш жорстоких умовах.
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