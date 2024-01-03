Перші кроки на рідній землі та дзвінки рідним: зворушливе відео з моментом прибуття військових

В Україну з російського полону 3 січня повернулися 230 українських військових і цивільних.

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В Україну повернулися 230 військових з російського полону / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/dmytro_lubinetzs

В Україну сьогодні, 3 січня, повернулися 230 українських військових. Вони провели в російському полоні багато місяців. У мережі з'явилися відео з моментом їх повернення додому.

Українські захисники ступили на свою землю, почали міцно обніматися. У багатьох на очах були сльози.

Військові почали дзвонити своїм близьким і повідомляти цю радісну новину, що зовсім скоро вони всі зможуть зустрітися зі своїми рідними особисто.

відео дня

"Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими. Життя кожного українця - найвища цінність!"- повідомили в СБУ.

Там також зазначили, що працюють над поверненням і інших полонених.

Дивіться відео з поверненням українських військових з російського полону 3 січня:

В Україну повернулися 230 військових з російського полону / фото: скріншот

Обмін полоненими 3 січня

В Україну 3 січня з російського полону повернулися 230 українських військових. Серед них були захисники Маріуполя, острови Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші.

Це найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед тих, кого вдалося повернути, 48 осіб мали статус "зниклий безвісти".

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зазначив, що окупанти досі тримають у полоні велику кількість азовців. Вони знаходяться в "особливих", найбільш жорстоких умовах.

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