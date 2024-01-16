Разом з А-50 "поховали" 15 льотчиків РФ: деталі ліквідації унікальної "пташки"

Без підтримки А-50 Су-35С та МіГ-31БМ окупантів РФ у повітрі "не бачать" нічого.

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А-50 знищено в Україні / Колаж: Главред, Фото: Pixabay , mil.ru

Після знищення літака А-50 у розпорядженні армії РФ таких бортів залишилося всього 8, причому невідомо, скільки з них реально боєздатні.

"Не менш важливий аспект - знищення персоналу, що знаходився на борту літака, а мова йде про можливу цифру у 10-11 операторів радіолокаційного комплексу (загальний екіпажии-15-16 осіб); заповнити цю втрату окупантам теж буде не просто з урахуванням часу, який потрібно буде витратити на цей процес", - йдеться в матеріалі видання Defense Express.

Уточнюється, що про критичну важливість літаків ДРЛВ на полі бою для окупантів свідчить і той факт, що росіяни раніше визнавали — без А-50 їх Су-35С і МіГ-31БМ в повітрі "не бачать" нічого.

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"Збройні сили України, збивши російський літак ДРЛВ А-50, зруйнували черговий міф про "аналоговнєт" зброю, і тепер ворог цілком ймовірно не ризикне настільки зухвало залітати вперед своїми цінними літаками, що негативно вплине на розвідувальні можливості окупантів", - додали аналітики.

Удар по літаках А-50 і Іл-22 РФ

Раніше Валерій Залужний підтвердив знищення російських А-50 та Іл-22 у Приазов'ї. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував повітряним силам за прекрасно сплановану і проведену операцію в приазов'ї.

Пізніше з'явилася інформація про те, що А-50 знищений разом з екіпажем, на Іл-22 є поранені. Російський літак А-50 був збитий, його екіпаж загинув, розповіло джерело, знайоме з ситуацією.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 і Іл-22. Літак А-50, його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати з ракетою або винищувачем противника.

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