'30 бойових кораблів': у ЗСУ попереджають про зміну тактики Чорноморського флоту РФ

У бойовому порядку лише платформи для запуску крилатих ракет типу "Калібр", розповів Дмитро Плетенчук.

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Чорноморський флот РФ змінив тактику / колаж: Главред, фото: flot.com, скріншот: map.ukrainealarm.com

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що російське корабельне угруповання у тимчасово окупованому Криму залишається "досить великим", говорити про зміну балансу сил не на користь окупантів зарано.

"Говорити, що баланс сил в Криму змінився не на користь противника, поки що зарано. Угруповання залишається досить великим - понад 30 бойових кораблів, не рахуючи катерів та допоміжного флоту", - розповів Плетенчук в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, важко казати, що змінився баланс сил, проте можна говорити, що в росіян змінилася тактика: окупанти застосовують у бойовому порядку лише платформи для запуску крилатих ракет типу "Калібр", а решта кораблів фактично не бере участі у бойових діях.

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"Чорноморський флот РФ розосередили між Новоросійськом та Феодосією. У Севастополі вони не почувають себе у безпеці. Севастополь залишається основною базою ЧФ РФ у Чорному морі. Завантаження "Калібрів" вони можуть робити тільки на цій базі. Відповідно, вона використовуватиметься і надалі - у них немає вибору. Вони просто там перебувають менше, ніж раніше", - пояснив речник ВМС.

Він зауважив, що говорити про "вичавлювання" ЧФ РФ можна буде після того, як відбудеться вихід з Криму російських окупантів.

"Так, наносяться вогневі ураження по штабах, по пунктах управління, по системах ППО і стоянках кораблів", - додав Плетенчук.

Нагадаємо, що Огризко розкрив шляхи знищення ЧФ РФ та зазначив, що "Чорноморського флоту у Росії вже немає". Знищення Чорноморського флоту буде означати, що знищена основа, на яку розраховував Путін.

Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі. Чорноморський флот РФ зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по штаб-квартирі 20 і 22 вересня.

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