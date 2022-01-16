"Вірус-вимагач" : у Microsoft розкрили деталі розслідування хакерських атак на держсайти України

У Microsoft розкрили деталі розслідування хакерських атак на держсайти України / ua.depositphotos.com

Корпорація Microsoft виявила шкідливе програмне забезпечення на декількох українських сайтах, що належать державним установам та організаціям.

У повідомленні Центру аналізу загроз Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) повідомили, що ПЗ "виглядає як вірус-вимагач, але без механізму стягнення викупу", і використовується, щоб порушити роботу атакованих систем, а не для вимоги виплат.

Такі віруси можуть активуватися надалі, коли їх приведуть в дію хакери.

Фахівці Microsoft зафіксували ознаки кібератак в десятках систем, які охоплюють кілька державних, некомерційних та інформаційно-технологічних організацій, що базуються в Україні. Жертвами шкідливих програм стали також сайти, пов'язані з критичними відгалуженнями влади, в тому числі з медичною службою.

Кількість атакованих сайтів може зрости, оскільки розслідування триває.

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За даними Microsoft, вперше ознаки кібератак з'явилися 13 січня.

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня низка сайтів держструктур України постраждала від атаки хакерів. Не працювали сайти: МЗС, ДержНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал Дія. На сайтах держструктур спливали повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

За масштабною кібератакою на Україну стоїть хакерська група, пов'язана з білоруською розвідкою, заявив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Демедюк.

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