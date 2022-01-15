У хакерській атаці на Україну знайшли білоруський слід: в РНБО розкрили деталі

Стали відомі подробиці хакерської атаки на Україну / Reuters

За масштабною кібератакою на Україну стоїть хакерська група, пов'язана з білоруською розвідкою.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк, передає Reuters.

За його словами, білоруські хакери використовували шкідливе програмне забезпечення, схоже на те, яке використовувала група, пов'язана з розвідкою РФ.

Заступник секретаря РНБО пояснив, що за хакерську атаку відповідальна група, відома як UNC1151, і що вона була прикриттям для більш руйнівних дій за лаштунками.

"Псування сайтів була лише прикриттям для більш руйнівних дій, які відбувалися за лаштунками і наслідки яких ми відчуємо в найближчому майбутньому", - додав Демедюк.

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Хакерська атака на Україну

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня ряд сайтів держструктур України постраждав від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працювали такі сайти: МЗС, ДержНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал дія.

Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

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