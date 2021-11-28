У Полтавській області мати народила і викинула немовля помирати у відро з помиями

Немовля потонуло у відрі / pixabay

У Полтавській області мешканка Гадяча втопила власну новонароджену дочку у відрі з помиями.

Жінка народила здорову дівчинку без медичної допомоги, але немовля прожило всього півгодини. Гадяцький районний суд Полтавської області призначив два роки позбавлення волі жінці за умисне вбивство новонародженої доньки.

Як йдеться у вироку, вночі 21 грудня 2020 року у обвинуваченої відбулися пологи в її квартирі.

"Без медичної допомоги жінка народила здорову дівчинку. Однак дитина прожила не більше 30 хвилин, оскільки після народження мати помістила новонароджену у відро з помиями. Як з'ясувала експертиза, смерть дівчинки настала від механічної асфіксії в результаті утоплення при зануренні в ємність з рідиною", - наголошується в судовій справі, передає Главком.

У суді жінка частково визнала провину, заявивши, що дитина загинула в результаті необережності. Обвинувачена стверджувала, що в день пологів відчувала болі в животі і думала, що це харчове отруєння. Вона додала, що при справленні природних потреб дитина випала у відро з помиями.

Реклама

Після чого жінка почала панікувати і розбудила своїх батьків, що спали. Вони наказали їй нічого не чіпати і викликали швидку.

Під час допиту фельдшер повідомила, що коли прибула на місце події, то новонароджена дитина була мертва і лежала у відрі з помиями.

"Породілля сиділа на ліжку, де все було мокре і закривавлене, тому у неї склалося враження, що там відійшли води і пологи відбулися саме в тому місці", - йдеться в повідомленні.

У той же час лікар-гінеколог Гадяцької лікарні в суді заявила, що обвинувачена перебувала на обліку як вагітна, регулярно ходила на прийом, здавала аналізи.

Останній раз була на прийомі 18 грудня 2020 року, тобто за три дні до пологів. Згодом медик дізналася, що обвинувачена народила вдома над відром дитину.

читайте такожВагітна о 12: восьмикласниця народила дитину від 17-річного хлопця на Чернігівщині

За словами лікаря, розповідь дівчини не може відповідати дійсності, оскільки стрімкі пологи тривають близько півтори години, плацента могла випасти, але не відразу, для цього необхідний був час; пуповина також не могла розірватися шляхом натягу, тільки механічним шляхом.

Суд прийшов до висновку, що за умови вилучення дитини з рідини відразу після його потрапляння туди або через 1-2 хвилини і надання йому негайної долікарської допомоги, настання смерті дитини можна було б уникнути. Самі ж свідчення обвинуваченої суд розцінив критично і визнав їх неправдивими.

Після визначення міри покарання, обвинувачена відразу була взята під варту.

Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області в селі Губків 17-річна дівчина народила дитину на вулиці біля свого будинку. Коли медики прибули то дівчина була вже в будинку на ліжку. Однак, неповнолітня відмовилася від огляду і від розмови з лікарями. Вона дозволила лише виміряти тиск і пульс.

Також повідомлялося, що львівські медики врятували немовля, яке народилося без стравоходу. Мати, як тільки дізналася діагноз малюка, відразу від нього відмовилася. Але лікарі прооперували його і цілих 4 місяці виходжували, поки він не одужав після операції.

Читайте також: