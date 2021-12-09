Залишили на 2-річного брата: на Буковині загинуло 10-місячне немовля

У Чернівецькій області померло немовля / УНІАН

У Чернівецькій області 10-місячна дитина загинула в результаті отруєння чадним газом, ще одну дитину госпіталізували.

Трагічний інцидент стався в місті Сторожинець ввечері, 8 грудня, пише MB.

За попередньою інформацією, батьки залишили немовля в будинку зі старшим братом, якому два роки. Старший хлопчик розпалив вогонь посеред будинку. В результаті пожежі, що виникла в будинку, немовля в колясці задихнулося. Старша дитина встигла втекти в коридор, що і врятувало йому життя.

Медики, прибувши на місце події, почали проводити базові реанімаційні заходи, які, на жаль, пройшли безуспішно. 2-річна дитина була госпіталізована.

читайте такожУ Кременчуці на дітей у садочку завалилося дерево: 4-річна дівчинка померлаРаніше ми повідомляли, що в результаті пожежі в селі Медисівка Хмельницької області загинули четверо дітей віком від 1 до 6 років. Як розповіли в місцевій ОДА, області, сім'я, в якій сталася трагедія, не перебувала в складних життєвих обставинах, мати доглядала за дітьми, а батько заробляв тимчасовими роботами.

Також головред писав, що в селі Мар'янівка Вінницької області загинули двоє батьків та їх четверо дітей. Виявив загиблу сім'ю старший 14-річний син. Хлопчик в цей день ночував у бабусі і перед школою вирішив зайти додому. Там він і побачив мертвих рідних, які отруїлися чадним газом.

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