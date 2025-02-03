В Україні можуть знизити призовний вік до 21 року - генерал-майор

Колишній радник Валерія Залужного вважає, що Україна може піти на такий крок для підготовки резерву на майбутнє.

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В Україні можуть до 21 знизити призовний вік / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Генштаб ЗСУ

Що відомо:

В Україні можуть знизити призовний вік до 21 року

Знизити призовний вік можуть для підготовки резерву

В Україні можуть знизити призовний вік до 21 року. Про це заявив колишній радник Валерія Залужного, генерал-майор Віктор Назаров в інтерв'ю BBC News Україна.

Він вважає, що Україна буде змушена поступово знижувати призовний вік, оскільки у РФ ще є можливість за допомогою мобілізації та найманців із КНДР підтримувати інтенсивність бойових дій.

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"Кульмінація в цьому наступі буде залежати від того, коли і скільки у нас з'явиться засобів вогневого ураження ... Я не підтримую цю тезу, що потрібно мобілізувати з 18 років, як нам тут партнери закидають. А принаймні з 21 року, мабуть, це нам доведеться робити", - заявив Назаров.

Водночас він переконаний, що Україна також може піти на такий крок, щоб підготувати резерв на майбутнє.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Офісі президента України незабаром запропонують зміни до законодавства щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років. Як повідомив радник військового департаменту ОП Микола Щур, триває процес змін щодо добровільного контракту для військовозобов'язаних тієї вікової категорії, яка не підлягає мобілізації.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук зазначила, що для завершення проходження військово-лікарських комісій "обмежено придатним" українцям потрібно щонайменше три місяці. Вона пояснила, що додатковий час необхідний через обмежену пропускну спроможність наявних військово-лікарських комісій.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував вимоги міжнародних партнерів щодо зниження віку призовників до 18-25 років.

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