Повернувся з Польщі на війну та збив 50 цілей РФ: неймовірна історія українського зенітника

На цілодобовому чергуванні український захисник з 22 березня. На рахунку майора Ігоря безліч видів ворожих ракет і дронів.

Український майор ППО збив 50 цілей ворога / АрміяInform, Facebook / pvkshid

Український майор Ігор з 138-ї зенітної ракетної бригади за час війни збив 50 повітряних цілей, які ворог запускав по мирних містах. А всього на рахунку його підрозділу 200 збитих цілей.

На цілодобовому чергуванні український захисник з 22 березня. На рахунку Ігоря безліч видів ворожих ракет і безпілотників, йдеться в матеріалі Повітряного командування Схід.

За його словами, на початку повномасштабної війни противник запускав ракети по прямій, зараз вони маневрують, намагаючись ухилитися від української ППО.

"У ракети змінюється і швидкість, і висота. Противник вчиться і використовує нові види озброєння і безпілотників, але ППО теж постійно вдосконалюється", – розповідає Ігор.

Український майор ППО повернувся з Польщі і став на захист Батьківщини

Майор ЗСУ Ігор родом з Полтавщини, він опинився у ЗСУ у 21 рік. При вступі до Харківського національного університету Повітряних сил юнака умовили попрямувати на факультет зенітних ракетних військ.

Після закінчення вузу він відправився служити в Дніпро - в 138-у зенітну ракетну бригаду. З 2014 по 2020 пройшов через багато посад: заступник командира дивізіону з озброєння – командир батареї, начальник відділення, начальник обслуги відділення. Але в 2020-му через родинні обставини чоловік повинен був покинути службу.

Півтора року Ігор був поза військовою справою за кордоном - він працював у Польщі, але швидко повернувся в Україну. Йому вдалося повернутися в рідну бригаду і встати на захист Батьківщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, в бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

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