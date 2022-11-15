У боях за Херсонщину загинув чемпіон світу з хортингу, воїн Нацгвардії Валерій Скоренцов

Валерій Скоренцов загинув у бою На Херсонщині / СК Захист

У бою за визволення Херсонської області від окупантів Росії 8 листопада загинув старший лейтенант Національної гвардії України з Олександрії Кіровоградської області, командир 3-го взводу оперативного призначення роти на бронеавтомобілях Валерій Скоренцов. Також він був майстром спорту України з панкратіону та майстром спорту міжнародного класу з військово-спортивного багатоборства.

Про загибель українського захисника у Facebook повідомив голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко.

"8 листопада в бою за нашу Батьківщину в районі Херсонської області загинув нацгвардієць Валерій Скоренцов. Олександрійцю було 35 років. У нього залишилися дружина і неповнолітня дочка.

Вічна пам'ять і слава воїну і Герою, який віддав своє життя за Україну. Щирі співчуття родині та близьким", - написав Кузьменко.

Газета Кіровоградщини пише, що бойове мистецтво хортинг стало сімейним видом спорту для Скоренцових. Анатолій Скоренцов, батько Валерія, керівник військово-патріотичного клубу хортингу Козак у селі Федірки, звідки родом загиблий український герой. Його молодші брат і сестра також перемагали на чемпіонатах України та світу з хортингу.

Скоренцов був чемпіоном світу з хортингу / СК Захист

Крім того, Валерій Скоренцов був майстром спорту України з панкратіону та майстром спорту міжнародного класу з військово-спортивного багатоборства

Валерій Скоренцов був титулованим спортсменом / СК захист

"Викладачі та студенти запам'ятають Валерія активним, цілеспрямованим, справедливим, справжнім прикладом для майбутніх поколінь. Він самовіддано відстоював незалежність і цілісність України. Війна обірвала життя захисника держави, сина, чоловіка, батька, товариша...", - сказали в Олександрійському педагогічному коледжі, де він навчався.

Видання Світловодськ пише, що Валерій Скоренцов народився 14 липня 1987 року. У 2013 році після коледжу він закінчив Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Отримав ступінь магістра за спеціальністю викладач фізичного виховання, вчитель фізичної культури та валеології, Керівник спортивних секцій та організатор туристичної роботи.

З 2014 року Скоренцов працював у ліцеї інформаційних технологій Олександрійської міської ради. Був затребуваним тренером місцевого патріотично-спортивного клубу захист.

З 9 вересня 2016 року по 27 липня 2022 року служив в окремому загоні спеціального призначення Центрального територіального управління Нацгвардії України.

З 27 липня проходив службу у військовій частині 3011 Центрального оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії на посаді командира 3-го взводу оперативного призначення роти на бронеавтомобілях.

Валерія Скоренцова 11 листопада в Олександрії провели в останню путь.

Прощання з Валерієм Скоренцовим / svetlovodsk.com.ua

Україна звільнила Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона. Місто з березня перебувало під російською окупацією. У Херсоні з'явилися державні прапори України. Місцеві жителі з радістю і щастям зустрічали українських бійців.

Увечері президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням, в якому підтвердив, що Україна повертає Херсон. Першими до міста зайшли бійці спеціальних підрозділів ЗСУ. Зеленський підкреслив, що українські війська продовжують визвольну операцію.

14 листопада у Херсоні відбулася церемонія підняття Державного Прапора України. До міста прибув президент Володимир Зеленський.

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