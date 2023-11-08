У Верховній Раді України проголосували за продовження воєнного стану та мобілізації.

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Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Сьогодні, 8 листопада, депутати Верховної Ради дев'ятий раз проголосували за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, парламент у кількості 329 і 322 голосів підтримав закони № 10211 і №10212 відповідно. Воєнний стан і мобілізацію, згідно з прийнятими рішеннями, продовжили ще на 90 днів - з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року.

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні/ t.me/yzheleznyak

Воєнний стан в Україні оголосили одразу після початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року. У той же день була оголошена загальна мобілізація, яка передбачає призов на службу всіх військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Винятком є громадяни з законними підставами для відстрочки.

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Нагадаємо, в Україні активно обговорюється питання проведення виборів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не підтримує цю ідею, оскільки це питання "зараз не на часі".

Крім іншого, на тлі розмов про членство України в Євросоюзі, в Єврокомісії пропонують почати переговори з Києвом про вступ тільки після виконання чотирьох умов.

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