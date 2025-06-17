Верховна Рада призначила нового Генпрокурора – що про нього відомо

Новим Генпрокурором став Руслан Кравченко.

https://glavred.net/ukraine/verhovnaya-rada-naznachila-novogo-genprokurora-chto-o-nem-izvestno-10674044.html Посилання скопійоване

Хто став новим Генпрокурором / колаж: Главред, фото: УНІАН, Ярослав Железняк, instagram.com/ruslan_kravchenko

Коротко:

В Раді проголосували за нового Генпрокурора

Ним став Руслан Кравченко

За його кандидатуру проголосували 273 народних депутатів

У Верховній Раді відбулося голосування за кандидатуру нового Генерального прокурора України. Більшістю голосів на цю посаду затверджено чинного керівника Державної податкової служби Руслана Кравченка. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відомо, що під час голосування в залі були присутні 321 народний депутат. За кандидатуру Кравченка проголосували 273 народних депутатів, проти – п'ятеро, утрималися – 23, а 20 не голосували.

відео дня

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області.

Закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, а згодом — Юридичну академію Ярослава Мудрого, отримав звання "лейтенант юстиції".

З вересня 2014 року пішов на військову службу. Брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора. У 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

Працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України, пізніше обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону України.

З 10 квітня 2023 року до 30 грудня 2024 року був головою Київської обласної державної адміністрації. Після звільнення Кабмін призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 16 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Баргилевича з посади начальника Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником Генштабу ЗСУ призначено генерал-майора Андрія Гнатова.

3 червня президент України Володимир Зеленський оголосив про нові кадрові призначення у військовому командуванні.

Читайте також:

Що таке Верховна Рада України? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред