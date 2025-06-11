Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

НБУ може почати купувати криптовалюту: у Раді зробили заяву

Ангеліна Підвисоцька
11 червня 2025, 15:22
56
У тексті законопроекту йдеться про те, що НБУ на власний розсуд буде включати віртуальні активи в резерви України.
криптовалюта
НБУ може почати купувати криптовалюту / Колаж: Главред, фото: pexels

Національний банк України може почати купувати криптовалюту і наповнювати нею крипторезерв. Відповідний законопроект номер 13356 зареєстрували у Верховній Раді України. Це дасть Нацбанку право на власний розсуд включати віртуальні активи в резерви України.

Автор законопроекту Ярослав Железняк, який нині є головою Комітету ВРУ з фінансів, податкової та митної політики, зазначив, що Нацбанк сам вирішуватиме, як, коли і скільки включати віртуальних активів до резервів України.

Він акцентував на тому, що ця ідея не нова. Так, наприклад, США формують стратегічний крипто-резерв; Китай використовував біткоїни для залучення 20 млрд доларів; деякі країни ЄС працюють над включенням віртуальних активів.

відео дня

Згодом він заявив, що країна "входить у топи рейтингів за біткоїном". Вже є навіть приклади конфіскації криптовалюти та продажу її на аукціонах АРМА.

"Історія з крипторезервом досить цікава. ... І Україна в цьому питанні не буде йти в хвості", - резюмував нардеп.

Раніше Главред повідомляв про те, що в Україні планувалось тестування е-гривні у 2025 році.

"Метою пілоту є тестування е-гривні для визначення технологічних перспектив виконання функцій грошей, задоволення потреб користувачів платіжних послуг та перевірка гіпотез щодо запрограмованості", - писали у Нацбанку.

Згодом стало відомо, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Системне податкове регулювання є ключовим етапом формування повноцінного законодавчого поля у сфері віртуальних активів.

Інші новини:

Хто такий Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НБУ криптовалюта Ярослав Железняк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Нічого не вийшло": Трамп вийшов із заявою після розмови з Путіним

"Нічого не вийшло": Трамп вийшов із заявою після розмови з Путіним

16:00Війна
В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

15:57Війна
Світло зникло надовго: ціла область України залишилась без електроенергії

Світло зникло надовго: ціла область України залишилась без електроенергії

15:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Давай я окремо": зрадниця Лорак заявила про зміни в родині

"Давай я окремо": зрадниця Лорак заявила про зміни в родині

Карта Deep State онлайн за 11 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Зливи, грози, град та шквали: на Україну насувається потужна негода

Зливи, грози, град та шквали: на Україну насувається потужна негода

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

Потужна українська балістика б'є на 300 км: з'явилися деталі про ракету Грім-2

Потужна українська балістика б'є на 300 км: з'явилися деталі про ракету Грім-2

Останні новини

16:04

Без жартів не обійшлося: наречений Лесі Нікітюк показав кумедний подарунок від ведучої

16:00

"Нічого не вийшло": Трамп вийшов із заявою після розмови з Путіним

15:57

В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

15:43

Що означає назва "гривня" та звідки це слово походить: що ви не знали про нацвалюту

15:42

Дати народження, що дарують мудрість: хто прийшов у світ з особливою місією

Українцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-уУкраїнцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-у
15:40

Чим відрізняються 2 кошенят: лише люди із "зором орла" знайдуть відповідь

15:32

Чи є гріхом азартні ігри: священник дав неочікувану відповідь

15:22

НБУ може почати купувати криптовалюту: у Раді зробили заяву

15:11

"Відчуваю постійний дискомфорт": Катерина Тишкевич розкрила деталі лікування

Реклама
15:09

Світло зникло надовго: ціла область України залишилась без електроенергії

14:47

Як видалити віск з одягу: покрокова інструкція, яка справді працює

14:30

Українці з Європи будуть повертатися в рідні міста: економіст назвав умову

14:22

Прохолода відступає: стало відомо, коли в Україну нарешті повернеться сонечко

14:03

"Від даху до першого поверху": РФ знищила будинок українського відомого співака

13:55

12 червня не можна влаштовувати гучні гуляння: яке церковне свято

13:19

Вони загинули на різних напрямках: Україна повернула понад тисячу тіл загиблихФото

13:19

Горять, руйнуються мости та шляхопроводи: ЗСУ придумали спосіб, як зупинити РФ

13:18

Ворог має сили: офіцер НГУ попередив про загрозу знищення міста на Донеччині

13:18

Кетті Перрі та Орландо Блум розлучаються після восьми років разом - ЗМІ

12:58

Зрадниця Ані Лорак скасувала концерти в РФ - що сталося

Реклама
12:18

Купа нових поїздів та маршрутів: літні зміни Укрзалізниці

12:08

Там були діти: Зеленський розповів про наслідки нічної атаки РФ по ХарковуФото

11:49

Вдарити FPV вдалося не скрізь: відомі нові деталі операції ПавутинаВідео

11:47

Ціни до небес: викрито приховані нюанси, чому РФ за крок до фінансового вибуху

11:35

Дрони добили: в ЦПД заявили, що важливий для ВПК РФ завод призупиняє роботу

11:05

Які міста будуть і не будуть відновлювати після війни: експерт приголомшив відповіддюВідео

10:53

Китайський гороскоп на завтра 12 червня: Драконам - жертви, Півням - боротьба

10:35

Трамп обіцяє "посадки", запроваджено комендантську годину: що відбувається в Лос-Анджелесі

10:22

3 знаки зодіаку, які зароблять багато грошей наприкінці червня

10:15

На саміті НАТО приймуть важливе рішення щодо підтримки України - Bloomberg

10:12

Один з найкорисніших українських продуктів зросте у ціні через сильний дефіцит

09:56

"Жалюгідне видовище": зрадницю Наташу Корольову перестали впізнавати шанувальники

09:30

Росія вдарила по Україні з масштабною силою: куди цілили дрони й ракети ворога

09:00

Росія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – НовакВідео

08:59

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 червня (оновлюється)

08:53

У розвідки Німеччини є докази планів РФ атакувати країни НАТО: деталі

08:45

Трамп демонструє майстерність підливання олії у вогоньПогляд

08:35

"Булкін Володимирович": Володимир Остапчук повідомив про важливу подію в сім'ї

08:29

Може вплинути на серце і розум: штормова магнітна буря вдарила по Україні

08:18

Карта Deep State онлайн за 11 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:36

Пролунало щонайменше 15 вибухів: дрони атакували Тамбовський пороховий завод у РФВідео

07:10

Тільки "чемпіон з головоломок" знайде трьох каченят: є всього 7 секунд

06:41

Росія атакувала Харків Шахедами: двоє загиблих, 54 поранених, зокрема 8 дітейФотоВідео

06:25

Захід готовий до війни, але не готовий у ній воюватиПогляд

06:15

Гороскоп на завтра 12 червня: Овнам - неймовірна вигода, Ракам - невдача

05:50

Суперголоволомка: знайдіть капелюх у ванній кімнаті за 5 секунд

05:25

Чому скручується листя у помідорів і що з цим робити: секретна порада експерта

04:57

Смачніше, ніж вершкове: рецепт часникового масла всього з двох інгредієнтів

04:35

Чи подорожчають продукти в Україні: ріст цін буде залежати від 3 факторів - НовакВідео

04:00

Цікавий та швидкий тест, який розповість про характер вашої особистості

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти