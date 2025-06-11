НБУ може почати купувати криптовалюту: у Раді зробили заяву

У тексті законопроекту йдеться про те, що НБУ на власний розсуд буде включати віртуальні активи в резерви України.

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НБУ може почати купувати криптовалюту / Колаж: Главред, фото: pexels

Національний банк України може почати купувати криптовалюту і наповнювати нею крипторезерв. Відповідний законопроект номер 13356 зареєстрували у Верховній Раді України. Це дасть Нацбанку право на власний розсуд включати віртуальні активи в резерви України.

Автор законопроекту Ярослав Железняк, який нині є головою Комітету ВРУ з фінансів, податкової та митної політики, зазначив, що Нацбанк сам вирішуватиме, як, коли і скільки включати віртуальних активів до резервів України.

Він акцентував на тому, що ця ідея не нова. Так, наприклад, США формують стратегічний крипто-резерв; Китай використовував біткоїни для залучення 20 млрд доларів; деякі країни ЄС працюють над включенням віртуальних активів.

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Згодом він заявив, що країна "входить у топи рейтингів за біткоїном". Вже є навіть приклади конфіскації криптовалюти та продажу її на аукціонах АРМА.

"Історія з крипторезервом досить цікава. ... І Україна в цьому питанні не буде йти в хвості", - резюмував нардеп.

Раніше Главред повідомляв про те, що в Україні планувалось тестування е-гривні у 2025 році.

"Метою пілоту є тестування е-гривні для визначення технологічних перспектив виконання функцій грошей, задоволення потреб користувачів платіжних послуг та перевірка гіпотез щодо запрограмованості", - писали у Нацбанку.

Згодом стало відомо, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Системне податкове регулювання є ключовим етапом формування повноцінного законодавчого поля у сфері віртуальних активів.

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Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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