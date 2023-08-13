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В ОП жорстко оцінили піратство РФ в Чорному морі й попередили про відповідь

Олексій Тесля
13 серпня 2023, 21:50 оновлено 13 серпня, 21:55
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Україна встановлює причетних осіб до факту атаки РФ в Чорному морі, підкреслив Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк прокоментував атаку РФ у Чорному морі / Колаж: Главред, Фото: marinetraffic.com, скріншот

Обстріл міжнародного суховантажу "Сукра Окан" в Чорному морі, який прямував в український порт Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Як написав він у Twitter, це вимагає встановлення причетних осіб та визнання цього факту міжнародним співтовариством як злочину.

"Сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу "Сукра Окан", що прямував в український порт Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав", - підкреслив представник ОП.

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Він зазначив, що "цей прецедент зі спробою введення "каперського права" вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту вчинення злочину з боку міжнародного співтовариства".

За його словами, Україна зробить всі необхідні висновки і вибере оптимальну відповідь.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що російські війська відкрили попереджувальний вогонь по цивільному морському судну під прапором Палау, який рухався в бік українського Ізмаїла.

Однак пізніше з'явилася інформація про те, що російські окупанти, найімовірніше, збрехали про застосування вогню по суховантажу "Сукра Окан", який рухався в бік Ізмаїла під прапором Палау. Як стверджують аналітики InformNapalm, як доказ брехливості Москви вони отримали справжній запис розмови моряків "Сукра Окан" з екіпажем корабля ЧФ РФ "Василь Биков".

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