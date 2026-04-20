Біля Рівного пролунав потужний вибух: багато людей поранені, один у тяжкому стані

20 квітня, близько 13 години поблизу Рівного на території підприємства пролунав вибух. Після вибуху спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати.
Наразі відомо щонайменше про вісьмох постраждалих, один із них перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Поблизу Рівного розташоване підприємство "Азот". У поліції заперечили, що діяльність підприємства, де стався вибух, пов’язана з хімічним виробництвом
"Наразі відомо про вісьмох постраждалих, один із них - у тяжкому стані. Вирішується питання правової кваліфікації події. 20 квітня, близько 13 години на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух із подальшим займанням. Пожежу локалізовано", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини встановлюються, зазначили в дописі.
Рівненщина - останні новини
Главред раніше писав, що у вівторок, 21 квітня, на Рівненщині стане відчутно холодніше порівняно з попереднім днем. За прогнозом синоптиків, істотних опадів не передбачається, проте нічні температури знову знизяться до небезпечних значень.
Раніше повідомлялося, що в Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Внаслідок чого загинула одна людина, а ще шестеро отримали поранення.
Нагадаємо, у Рівненській області співробітники Служби безпеки України затримали двох осіб, яких підозрюють у підготовці теракту. В регіоні провели масштабну спецоперацію, що дозволила запобігти можливому теракту. За попередньою інформацією, вони намагалися пронести вибухівку до будівлі поліції.
Про джерело: Національна поліція України
Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред