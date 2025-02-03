Хотіли вибухівкою підірвати важливий орган влади: де СБУ запобігла теракту

Коротко:
- СБУ провела спецоперацію у Рівненській області
- Затримано двох підозрюваних у тероризмі
У Рівненській області співробітники Служби безпеки України затримали двох осіб, яких підозрюють у підготовці теракту. Як повідомляє РБК та "Рівне Вечірнє"з посиланням на ексклюзивний коментар Управління СБУ у Рівненській області, в регіоні провели масштабну спецоперацію, що дозволила запобігти можливому теракту.
За попередньою інформацією, вони намагалися пронести вибухівку до будівлі поліції.
"Наразі здійснюється комплекс відповідних слідчих та антитерористичних дій, деталі повідомимо незабаром", - уточнили у Службі безпеки.
Водночас журналісти "Рівне Вечірнє" повідомляють, що зловмисники намагалися зайти до будівлі поліції в Рівному з вибуховою речовиною. Проте офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
Ситуація розвивається, і правоохоронці обіцяють незабаром розкрити більше деталей.
Останні спецоперації СБУ - що відомо
Як раніше повідомляв Главред, в кінці січня СБУ викрила підступний план ФСБ. Як виявилось, РФ планувала удари по аеродромах базування F-16.
Окрім цього, правоохоронці зупинили спробу теракту в Києві. Повідомляється, що агентка російських спецслужб планувала підрив будівлі СБУ.
Також СБУ затримала відомого адвоката, який за даними спецлужб, працював на ФСБ і навів ракетний удар по Дніпру. Його впіймали під час спроби втечі на пункті пропуску "Краковець", через який він намагався виїхати за кордон.
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Що за відомство СБУ?
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
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