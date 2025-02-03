Хотіли вибухівкою підірвати важливий орган влади: де СБУ запобігла теракту

Служба Безпеки України затримала двох підозрюваних.

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У Рівному затримали ймовірних зловмисників / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та скріншот з відео

Коротко:

СБУ провела спецоперацію у Рівненській області

Затримано двох підозрюваних у тероризмі

У Рівненській області співробітники Служби безпеки України затримали двох осіб, яких підозрюють у підготовці теракту. Як повідомляє РБК та "Рівне Вечірнє"з посиланням на ексклюзивний коментар Управління СБУ у Рівненській області, в регіоні провели масштабну спецоперацію, що дозволила запобігти можливому теракту.

За попередньою інформацією, вони намагалися пронести вибухівку до будівлі поліції.

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"Наразі здійснюється комплекс відповідних слідчих та антитерористичних дій, деталі повідомимо незабаром", - уточнили у Службі безпеки.

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Водночас журналісти "Рівне Вечірнє"​​​​​​​ повідомляють, що зловмисники намагалися зайти до будівлі поліції в Рівному з вибуховою речовиною. Проте офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Ситуація розвивається, і правоохоронці обіцяють незабаром розкрити більше деталей.

Останні спецоперації СБУ - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, в кінці січня СБУ викрила підступний план ФСБ. Як виявилось, РФ планувала удари по аеродромах базування F-16.

Окрім цього, правоохоронці зупинили спробу теракту в Києві. Повідомляється, що агентка російських спецслужб планувала підрив будівлі СБУ.

Також СБУ затримала відомого адвоката, який за даними спецлужб, працював на ФСБ і навів ракетний удар по Дніпру. Його впіймали під час спроби втечі на пункті пропуску "Краковець", через який він намагався виїхати за кордон.

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Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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