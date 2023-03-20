Важливі оборонні рішення: Зеленський розкрив деталі нової допомоги від США та ЄС

Президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів і подякував їм за допомогу Україні.

Володимир Зеленський / Офіс президента України, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Євросоюз погодив загальний план, щоб прискорити постачання снарядів для України. Про важливі оборонні рішення міжнародного співтовариства, розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Вага цього рішення - 2 мільярди євро. Передбачені як невідкладні поставки, так і виробництво боєприпасів", - повідомив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що це стратегічний крок, що надає впевненість у перемозі над державою-терористом.

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Також Зеленський розповів про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг - 350 мільйонів доларів.

"Це ракети для HIMARS, артилерійські та інші боєприпаси - все, що дійсно необхідно, щоб підтримати наших воїнів", – підсумував він.

Військова допомога Україні

Сполучені Штати Америки 20 березня оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україна. Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкена, військовий пакет буде надано на 350 мільйонів доларів.

"Пакет допомоги включає безліч різних типів боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Також 3 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Це вже 33-й пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року. У рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від США: додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, підривне спорядження, засоби на підтримку, навчання та обслуговування.

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