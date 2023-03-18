Зеленський ввів санкції проти Асада і сотень спільників окупантів РФ

Україна ввела санкції проти 300 фізичних і 141 юридичної особи.

Володимир Зеленський ввів санкції проти Башара Асада / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи.

Указ №163/2023 про введення рішення РНБО від 18 березня підписаний в суботу і оприлюднений на сайті президента.

У списку фізичних осіб, проти яких вводяться санкції, президент Сирії Башар Хафез аль-Асад, який нещодавно "визнав" захоплення РФ територій України.

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Хто потрапив під санкції

З 300 фізичних осіб, проти яких введені санкції, три громадянина Сирії, сім – Ірану, решта – РФ. Санкції введені терміном на 10 років і передбачають, зокрема, блокування активів і торгових операцій, транзиту і перевезень територією України, анулювання ліцензій, заборону на приватизацію і купівлю землі, передачі технологій і прав на інтелектуальну власність.

У списку з 141 юридичної особи - переважно підприємства російського ОПК, такі як Концерн "Калашников", концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей", Автомобільний завод "Урал", Об'єднана суднобудівна корпорація, Державний космічний науково-виробничий центр ім.Хрунічева.

Крім того в ньому також 16 іранських компаній, в тому числі Shahed Aviation Industries Company, Iran Aircraft Industries Company, Safiran Airport Services і кілька авіакомпаній.

У переліку також три авіатранспортні компанії Success Aviation Services FZC (Success Aviation) і i Jet Global DMCC (iJet), які, як вказує НАЗК, співпрацювали з Safiran для координації польотів між Іраном і РФ, в тому числі пов'язаних з транспортуванням іранських БПЛА.

Нарешті, одне з підприємств у списку - ТОВ "ММК ім.Ілліча", зареєстроване в Макіївці на тимчасово окупованій території Донецької області, а також два, що базуються в тимчасово окупованому Криму: автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" (Севастополь) і АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".

Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

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