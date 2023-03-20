Військові катери і ракети: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

У новому пакеті допомоги є військові катери і снаряди для артилерійських реактивних систем HIMARS.

HIMARS / president.gov.ua, Вікіпедія

Сполучені Штати Америки 20 березня оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україна.

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкена, військовий пакет буде надано на 350 мільйонів доларів.

"Пакет допомоги включає безліч різних типів боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

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Йдеться про снаряди для артилерійських реактивних систем високої мобільності HIMARS.

Також будуть надані:

боєприпаси для Bradley,

ракети HARM,

протитанкові засоби,

річкові катери та інше обладнання.

Допомога США Україні

У річницю російського вторгнення, 24 лютого 2023 року, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про пакет військової допомоги Україні на 2 млрд доларів.

Йдеться про нове фінансування закупівель та нові контракти на обладнання для України, які включають:

реактивні системи залпового вогню HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;

кілька типів безпілотних літальних апаратів;

засоби протидії БПЛА;

обладнання для розмінування;

захищене обладнання зв'язку;

підготовка та технічне обслуговування.

Також 3 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Це вже 33-й пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року. У рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від США: додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, підривне спорядження, засоби на підтримку, навчання та обслуговування.

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