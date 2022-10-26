У Харкові будуть планові відключення світла: в ОВА назвали терміни та деталі

У Харкові з наступного тижня будуть планові відключення електроенергії / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Починаючи з наступного тижня в місті Харкові будуть планові відключення світла. Обмежувати постачання електроенергії збираються на декілька годин. Раніше в місті не було віялових обмежень електрики, які б заздалегідь планувала влада. Про це заявив керівник обласної адміністрації Олег Синєгубов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що у вівторок, 25 жовтня, у Харківській області на декілька годин відключали світло в 10 громадах. У 75% громад, де проходили військові дії, електропостачання вже відновлено.

За словами чиновника, у Харкові віялових і заздалегідь запланованих відключень світла ще не було, проте вони почнуться з наступного тижня. Обмежувати постачання електроенергії будуть на декілька годин.

"Сьогодні на кілька годин були відключені (від електроенергії, - ред.) 10 громад області. В м. Харків поки таких відключень не було, але стан інфраструктури змушує нас до них вдатися. З наступного тижня в Харкові ми будемо застосовувати планові відключення електроживлення. Закликаю усіх бути готовими до них. Відключення будуть в окремих районах та житлових масивах на кілька годин", - пояснив ситуацію Синєгубов.

Підкреслюється, що з якого дня, і в яких саме районах тимчасово відключатимуть світло, в Харківобленерго та обласній військовій адміністрації обіцяють розповісти пізніше.

Відключення електроенергії в Україні

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше сказав, що Україні потрібно готуватися до відключень світла, води і тепла. Держава-агресорка РФ завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.

"У нас наразі критична ситуація по всій країні. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (можуть відключати, - ред.)", - пояснив ситуацію чиновник.

В Укренерго розповіли, що споживачі прислухалися до прохань економити споживання електроенергії. Однак не у всіх регіонах.

Фахівцями було встановлено підвищений рівень використання електрики в піковий час - з 7 до 11 ранку і з 17 до 23:00. У зв'язку з цим на українців чекають обмеження на електропостачання.

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