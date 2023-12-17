Допомогли Україні знищити Су-25: росіяни власноруч збили свій винищувач

Російські зенітники власними руками допомогли Україні знищити штурмовик Су-25 окупантів. Вони самі збили свій же літак. Про це заявив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук на своїй сторінці у Telegram.
Він зазначив, що українська ППО взагалі непричетна до того, що сталося.
"Вечного полета, брат" – так пишуть у російських пабліках! Приєднуюсь! Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати! Одним окупантом менше, і на один крок ближче до нашої перемоги! Мінус один Су-25 окупантів. Далі буде", - написав Олещук.
Раніше повідомлялося про те, що бійці Легіону "Свобода Росії" пробралися в Бєлгородську область. Там знищено весь опорний пункт окупантів, особовий склад росіян у паніці. Сталося це біля населеного пункту Теребрено.
Також з'явилися подробиці атаки безпілотників по аеродрому в Ростовській області. ЗСУ та СБУ атакували місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку Повітряно-космічних сил РФ. На момент удару там було близько 20 літаків, три радіолокаційні станції та інша техніка.
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