Було багато літаків та інша техніка: подробиці атаки безпілотників по аеродрому

ЗСУ та СБУ атакували місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ.

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СБУ та ЗСУ атакували російський аеродром / Колаж: Главред, фото: Telegram

Українські безпілотники атакували російський аеродром у Ростовській області, на якому було багато військової техніки. Вибухи пролунали на аеродромі Морозовськ. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела.

Це летовище було важливою ціллю, адже там було місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ. На момент удару там було близько 20 літаків Су-34. Також там розміщувалися три радіолокаційні станції та інша техніка.

Повідомляється, що ЗСУ та СБУ змогли завдати окупантам суттєвого ураження техніки. Однак росіяни стверджували, що вони "збили всі три безпілотника".

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СБУ та ЗСУ атакували російський аеродром / фото: Telegram

Атака на Ростовську область

Вранці 17 грудня у РФ заявили про масовану атаку десятків невідомих безпілотних літальних апаратів. За повідомленням Міноборони РФ, засобами ППО було знищено і перехоплено 33 БПЛА над територіями Липецької, Ростовської і Волгоградської областей.

Зазначалося, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у Морозовську. На його території базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Пізніше з'явилися подробиці атаки на аеродром у Ростовській області. У ГУР підтвердили масовану атаку на три військові об'єкти в Росії. Українські дрони атакували в Ростовській, Липецькій і Волгоградській областях.

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