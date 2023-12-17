Було багато літаків та інша техніка: подробиці атаки безпілотників по аеродрому

Українські безпілотники атакували російський аеродром у Ростовській області, на якому було багато військової техніки. Вибухи пролунали на аеродромі Морозовськ. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела.
Це летовище було важливою ціллю, адже там було місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ. На момент удару там було близько 20 літаків Су-34. Також там розміщувалися три радіолокаційні станції та інша техніка.
Повідомляється, що ЗСУ та СБУ змогли завдати окупантам суттєвого ураження техніки. Однак росіяни стверджували, що вони "збили всі три безпілотника".
Атака на Ростовську область
Вранці 17 грудня у РФ заявили про масовану атаку десятків невідомих безпілотних літальних апаратів. За повідомленням Міноборони РФ, засобами ППО було знищено і перехоплено 33 БПЛА над територіями Липецької, Ростовської і Волгоградської областей.
Зазначалося, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у Морозовську. На його території базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
Пізніше з'явилися подробиці атаки на аеродром у Ростовській області. У ГУР підтвердили масовану атаку на три військові об'єкти в Росії. Українські дрони атакували в Ростовській, Липецькій і Волгоградській областях.
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