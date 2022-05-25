Валькірія для українців: ексдепутат з Норвегії розповіла, чому приїхала воювати за Україну

Сандра Андерсен Ейра / facebook.com/sandraanderseneira / ua.depositphotos.com

Нещодавно підкорила серця українців через мережу 35-річна Сандра Андерсен Ейра (раніше - депутат Саамського парламенту Норвегії), яка воює на боці України в Інтернаціональному легіоні на посаді військового медика, розповіла, що її штовхнуло на такий благородний вчинок. Як каже дівчина в інтерв'ю порталу НВ, в Норвегії у неї було дуже затишне і спокійне життя.

"У кожного з нас є особисті причини взяти участь у цій війні. Більшість військових вирішують повернутися в бій, тому що це все, що вони знають і чому навчені. Для мене все інакше. Це моя перша війна. До минулого року я була чиновником в Норвегії, членом місцевого парламенту, також працювала рибалкою і мала власну справу. Тобто у мене вдома все було дуже безпечно, комфортно і добре, але я відчувала, що все моє життя йшло саме до прийняття цього рішення. Всі мої друзі військові, тому бути військовим медиком — все, чим я хотіла займатися. Я приїхала в Україну на початку березня. Мій бойовий підрозділ був першим, що дислокувався в північні райони Києва і допомагав їх звільняти. Ми брали участь у боях біля Бучі та Ірпеня, а вже потім пішли воювати на Південний фронт країни", - сказала Ейра.

Дівчина каже, що була дуже приємно здивована тим, як до неї ставляться її бойові побратими-українці.

"Українські бійці, яких я зустрічала, були дійсно дивовижними і ставилися до мене, як до королеви. Раніше я чула, що східноєвропейські хлопці ставляться до дівчат з повагою, але тепер мала можливість в цьому переконатися: кілька днів провела з українськими військовими під бомбардуваннями, і за все моє життя до мене ніколи не ставилися краще. Ще пам'ятаю як було холодно, і вони налили мою першу в житті чашку чаю. Я ніколи не пила його до приїзду в Україну, тому що думала, що мені чай не подобається. Але з подивом виявилося, що я помилялася. Навіть під звуки бомб українські бійці дарували мені шоколадки, цукерки та троянди до Міжнародного жіночого дня. Природно, вони ж і навчили мене головним українським фразам, на кшталт "Слава Україні! Героям слава!". Вони сказали, що ця фраза найважливіша, тому що люди навколо повинні знати, що ми свої", ‒ підсумувала вона.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що складі Іноземного легіону, який сформувався на початку російського вторгнення з громадян інших держав, жінки теж є. Їх більше двох десятків. Вони прибули з США, Великобританії, Нідерландів, Португалії, Австралії, Угорщини, Ізраїлю, Грузії та інших країн.

Також повідомлялося про те, що колишній піхотинець Королівського англійського полку Сі Сі Джей Дартон прибув в Україну, щоб допомогти українським захисникам з розмінуванням на лінії фронту. У ЗСУ не вистачає людей для роботи в цій галузі, тому Дартон і прийшов на допомогу. Свою роботу він сприймає як "небезпечну гру".

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