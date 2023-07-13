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Захід може кардинально змінити ситуацію: експерт про сценарій завершення війни

Олексій Тесля
13 липня 2023, 12:44 оновлено 13 липня, 12:48
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Україні дають рівно стільки озброєння, скільки потрібно, щоб вона вистояла, але аж ніяк не перемогла, вважає Андрій Золотарьов.
Андрій Золотарьов, ВСУ
Андрій Золотарьов оцінив перспективи завершення війни / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, УНІАН

У ситуації навколо війни в Україні США дотримуються стратегії контрольованого конфлікту, заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Оскільки якщо він стане неконтрольованим, припустимо, в результаті розгромної поразки російської армії, це може призвести до смути в Москві і дефрагментації Російської Федерації. Захід боїться, що в такому випадку зброя масового ураження потрапить не в ті руки", — підкреслив він в ході чату в Главреді.

Експерт вважає, що в плані військових поставок Україні дають рівно стільки, скільки потрібно, щоб вона вистояла, але аж ніяк не перемогла: "Рік тому мене ввів в оману закон про ленд-ліз, підписаний Байденом 9 травня, я щиро повірив. Але це виявився красивий жест, які не був підкріплений настільки ж сильними діями".

Він пояснив, що на зберіганні в США залишаються безліч артилерійських систем і бойових літаків, які могли б кардинально змінити ситуацію на фронті.

"Але цього не робиться. Значить, діють інші міркування - політичні. Тому і за красивим жестом - ленд-лізом — не послідувало красивої і потужної дії з боку Штатів", - говорить аналітик.

При цьому він вважає, що Захід не спробував використовувати всі наявні можливості для насичення ЗСУ необхідними боєприпасами.

"Політично Захід намагається довести ситуацію до того, щоб конфлікт став контрольованим, і в Росії під військовим і політичним тиском все це призвело до зміни політичного режиму. Але поки ця концепція буксує, оскільки до санкційного режиму Росія виявилася підготовлена куди краще, ніж вважали західні аналітики", — додав Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Раніше у Вашингтоні розкрили сценарій завершення війни. Справедливий і тривалий мир для України не передбачає поступок українських територій окупантам РФ, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, Кирило Буданов пояснив, що буде вважатися закінченням війни. Начальник Головного управління розвідки Міноборонизаявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

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Андрій Золотарьов війна Росії та України
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